El Gobierno carece de personal para vigilar el medioambiente

La consejera de Política Territorial del Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto, reconoció ayer en el Parlamento que «la Agencia de Protección del Medio Natural (Apmum) tiene un problema de carencia de personal». De las 157 plazas que componen la relación de puestos de trabajo, están ocupadas 108, indicó.

De este modo, la diputada de Nueva Canarias (NC), Gladis Acuña, vio confirmadas sus sospechas que dieron pie a la petición de comparecencia de la consejera. «No se están tomando las medidas provisionales que prevé la Ley del Suelo -con ocasión de la apertura de un expediente por supuesta infracción territorial- porque la agencia no tiene los recursos humanos que necesita y por lo tanto, es ineficiente», concluyó.

Barreto dijo que la directora de la Apmum ha tratado de resolver el problema desde el principio. Sin embargo, el organismo no tiene una lista de reserva y las que se mantienen vigentes en otras administraciones carecen de los perfiles -«jurídicos», precisó- que se necesitan. Así que, como muchos otros centros directivos de la Administración autonómica, la agencia convocará oposiciones, anunció.

No obstante, la consejera aseguró que «no se ha parado ni un solo expediente a excepción de los que están pendientes de resolución judicial, ni tampoco tenemos guardados en la gaveta», como sostuvo el diputado de Podemos, Manuel Marrero.

«El trato de la agencia no ha sido igualitario -denunció Marrero-. Mientras a los pequeños infractores se les cae encima inmisericordemente, los grandes pasan desapercibidos», aseguró.

Esto le valió al diputado reproches que no solo vinieron del Gobierno sino también del resto de los grupos parlamentarios. «Hay muchísimas más garantías que en la ley territoriales anteriores», declaró la diputada socialista, Nayra Alemán. «Si pasara eso, nos generaría una gran preocupación», señaló la diputada conservadores Luz Reverón. «Yo no he intentado decir que haya ciertos expedientes guardados en una gaveta», se apresuró a aclarar Acuña.

«No hay infractores grandes o chicos -aseveró la consejera-; para la agencia todos son infractores». Indicó que, desde que se creó la Apmum se han abierto 50.900 expedientes, sin distinguirlos en función de su evolución.

En la web, la estadística llega hasta el año 2016 en el que se abrieron 2.063 expedientes.