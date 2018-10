Clavijo vigilará las promesas de Sánchez

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, salió ayer del Parlamento con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su homólogo en el Estado, Pedro Sánchez, tras la reunión de la semana pasada. «Entiendo su escepticismo y preocupación, señor Antona -le dijo conciliador al presidente del Partido Popular (PP)-, vamos a estar vigilantes en el interés de Canarias y estoy convencido de que usted y Nueva Canarias (NC), también», afirmó.

En su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, el jefe del Ejecutivo hizo una evaluación de la reunión «moderadamente positiva» tras haber quedado «desbloqueada la agenda canaria».

No obstante, el presidente del grupo Popular, Asier Antona, manifestó que «lamento su ilusión; usted salió sin un documento firmado, ni fecha para los convenios pendientes, ni con una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar la reforma de la financiación autonómica o una cita para hablar sobre los presupuestos del Estado para 2019», criticó.

Pero Clavijo mantuvo su voto de confianza respecto de Sánchez: «las fechas se han concretado -rebatió a a Antona- y son en noviembre, pero el 1 de diciembre lo comprobaremos y si se vuelven a producir incumplimientos, el 1 de diciembre gritaremos todos juntos», aseguró.

La incredulidad se extendió a más grupos parlamentarios después del resumen que hizo el presidente de los temas tratados. El portavoz de NC, Román Rodríguez, minusvaloró los resultados entre otras cosas porque el compromiso de Sánchez para que la Administración autonómica aumente su capacidad de gasto se ha determinado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2019.

La observación fue compartida por el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, quien advirtió de las «serias dudas» de que el Gobierno del Estado pueda sacar adelante unos nuevos presupuestos; «y si no los hay, tampoco habrá superávit», razonó.

Fernando Clavijo resaltó que el presidente Pedro Sánchez reconociera «justa» la demanda de Canarias y valoró que se comprometiera a «estudiarla dentro de los presupuestos». Sin embargo, reconoció que «no me satisface del todo, pero prefiero que no me diga mentiras».

En cualquier caso, el máximo responsable del Gobierno autonómico presumió de haber conseguido que «Canarias se haga respetar en el Estado», tal y como prometió en su investidura, recordó.

Pero la portavoz del Partido Socialista Canario (PSC), Dolores Corujo, criticó que Coalición Canaria (CC) hubiera creado un «conflicto impostado», y alardeó de que «la pasión por la igualdad y la solidaridad del Gobierno del Partido Socialista ha permitido que Canarias se convierta en una cuestión de Estado».

El portavoz del grupo Nacionalista fue quien se encargó de replicar que «nosotros anteponemos la defensa de los intereses de Canarias, esté quien esté en La Moncloa».

José Miguel Ruano señaló que «otra cosa es el grado de cumplimiento». Al respecto, recogió la interpelación hecha por Antona al presidente cuando avanzó el apoyo de CC a los presupuestos de Sánchez. «Nuestro grado de compromiso va a estar en función del grado de cumplimiento», advirtió.

En cambio, Clavijo dio cierta satisfacción al «riqui-raca al Gobierno del PP» que le pidió dar Antona; «es verdad, trabajamos con lealtad institucional -concedió-, pero cuando tuvieron mayoría absoluta, se olvidaron por completo de Canarias», apuntó.