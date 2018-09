Clavijo escoge al PP porque el PSOE «no es garante de nada»

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, expresó ayer con poco disimulo que se entendía mejor con el Partido Popular (PP) cuando gobernaba el Estado que con el gabinete socialista de Pedro Sánchez, ya que «ustedes no son garantes de nada».

Así se lo espetó a la portavoz del Partido Socialista Canario (PSC) en el Parlamento, Dolores Corujo, cuando ésta puso en evidencia el «enamoramiento» que surgió en el encuentro que mantuvo Clavijo con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, al que, «reconoció como alma gemela», añadió. «Fui a hablar con el señor Casado para defender a Canarias», replicó el presidente; «ustedes no son garantes de nada de la reforma del REF o la del Estatuto de Autonomía, porque el PP tiene mayoría absoluta» en referencia al Senado.

«Canarias ha dejado de ser un asunto de máxima prioridad», mantuvo el jefe del Ejecutivo canario y por eso, se reafirmó en la conveniencia de que el presidente Pedro Sánchez adelante las elecciones, eso sí, «después de ser aprobadas las reformas estatutarias y del REF».

Así continuó el enfrentamiento con los socialistas dado que Corujo no se quedó a la zaga. Afirmó que pedir un adelanto electoral es de una «una torpeza sin precedentes». «Canarias necesita estabilidad para culminar las reformas -prosiguió-, pero el presidente opta por sumarse a los voceros del PP y al orfeón de los despechados».

Precisamente, los conservadores canarios se repartieron ayer los papeles. El presidente del grupo, Asier Antona, puso en solfa la gestión sanitaria en las islas, pero fue la portavoz, Australia Navarro la que logró entusiasmar al grupo Nacionalista con sus diatribas hacia el PSOE.

La portavoz abonó las «perlas» -Clavijo dixit- del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con Canarias: «se bloquean sin ninguna justificación inversiones millonarias aprobadas en los Presupuestos del PP, se ponen pegas al descuento del 75%, pegas al Convenio de Carreteras, pegas para invertir el superávit, pegas para firmar el resto de convenios... En definitiva, tenemos 100 días de pegas para cumplir con Canarias».

Con ese tono se dirigió Navarro al Pleno del Parlamento en la pregunta que le formuló al vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, sobre los 100 días del mandato de Sánchez.

Rodríguez no pudo más que darle la razón a Australia Navarro dado que «estamos preocupados porque los compromisos de la agenda canaria no tienen fecha para su concreción».

Quien habló sin titubeos sobre la sintonía existente entre el Gobierno de Clavijo y el PP fue el diputado del PSC, Iñaki Lavandera, al tratar sobre la posible prórroga del presupuesto autonómico. «No tengan miedo a traer el presupuesto a esta Cámara -retó a la responsable de Hacienda-; tienen el apoyo incondicional del PP y la chequera en blanco de la isla colombina. Tienen asegurado el presupuesto».

Rosa Dávila no lo negó en su turno de réplica. Sin embargo, precisó que «no es cuestión de cheques sino de responsabilidad, la que no tiene el Gobierno de España por no ser capaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos», añadió.