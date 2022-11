El presupuesto sigue adelante tras el rechazo de las enmiendas de CC y PP

Tal como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad de Coalición Canaria y Partido Popular a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2023 fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno.

El debate en primera lectura de las cuentas canarias se saldó con el voto en contra a las iniciativas presentadas por la oposición que sumaron 36 'no', 32 'sí' -además de CC y PP contaron con el apoyo de Vidina Espino- y las abstenciones del diputado del Grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente (Cs) y la parlamentaria no adscrita, Sandra Domínguez.

El vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, defendió el proyecto de ley e indicó que Canarias ha estado «en buenas manos a pesar de haber pasado por los peores momentos».

En cambio, la oposición reclamó sobre todo un plan más profundo de alivio fiscal que el propuesto en el texto del Gobierno, a la vez que expresó sus dudas sobre la capacidad de gestión de las cuentas.

Rodríguez rechazó por «frívolas» las enmiendas a la totalidad y aseguró que si PP y CC estuvieran gobernando no las aplicarían. Mientras que se mostró abierto a pactar con CC algunas medidas en el trámite de enmiendas parciales, fue más duro con el PP al señalar que su enmienda recoge opiniones «muy conservadoras y fracasadas».

Crecimiento

El vicepresidente hizo hincapié en el crecimiento del presupuesto de 2023, que prevé un gasto de 10.180 millones, lo que supone casi un 12% más que en el ejercicio actual.

Además, y siguiendo la línea estratégica marcada por el pacto, el gasto social será el eje de su actuación y se destinarán 7.478 millones -crece un 9,4%-, a la vez que destacó el esfuerzo en inversión -que ronda los 1.800 millones- y el apoyo a los sectores productivos, cuyas partidas alcanzan los 395 millones para el próximo año.

Respecto al ajuste fiscal selectivo planteado por el Ejecutivo para beneficiar a las rentas bajas y medias, supondrá para la comunidad autónoma 100 millones y un beneficio de 105 euros de media para cada contribuyente.

Este fue uno de los aspectos más criticados tanto por Coalición Canaria como por el Partido Popular cuyos portavoces, José Miguel Barragán y Manuel Domínguez, reclamaron mayores rebajas fiscales para que familias y empresas puedan hacer frente al incremento de los precios y plantearon una rebaja temporal del IGIC del 7% al 5%.

Estas medidas fueron rechazadas por Rodríguez, quien recordó que Canarias tiene la imposición indirecta más baja de toda Europa.

La opinión de los grupos José Miguel Barragán (CC «Ayudará poco o nada» En su defensa de la enmienda a la totalidad de CC, el portavoz nacionalista detalló que el presupuesto «ayudará poco o nada» a la recuperación económica de las islas Manuel Domínguez (PP) «Es injusto e irresponsable» El líder del PP dijo que las cuentas son las más «injustas, irreales e irresponsables» de Canarias, pues incurren en deuda e incrementan los impuestos al depender de los presupuestos estatales. Iñaki Lavandera (PSOE) «CC y PP plantean ahogo fiscal» El portavoz socialista considera que el plan de «ahogo fiscal» presentado por la oposición es «irresponsable, demagogo e imposible de cumplir» Luis Campos (NC) «Se crece sin más impuestos» Para Campos, las cuentas siguen el «manual» de crecer sin subir impuestos y aumentando la recaudación para poder atender los servicios públicos y ayudar a los sectores productivos. Manuel Marrero (Podemos) «Un horizonte de justicia» Frente a los gobiernos «de regreso», dijo Manuel Marrero, las cuentas de 2023 del Pacto de las Flores «presentan un horizonte de justicia, redistribución y vidas dignas»

Casimiro Curbelo (ASG) «Igualdad de oportunidades» Curbelo asegura que el presupuesto avanza en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para dar respuesta a «una mayoría social, igualitaria y sostenible» Ricardo Fernández de la Puente (Cs) «Evitar el despilfarro» El portavoz de Cs criticó la falta de ambición del Gobierno con la reforma fiscal incluida en el presupuesto e instó a evitar el «despilfarro» de recursos públicos.

Incertimbre

En su defensa de la enmienda a la totalidad, el dirigente nacionalista aseguró que debe haber una fórmula «más eficaz» que el proyecto de ley presentado por el Gobierno para afrontar «la incertidumbre» de 2023 ya que, a su juicio, estas cuentas «ayudarán poco o nada» a la recuperación económica de las islas.

Criticó además que el presidente, Ángel Víctor Torres, no haya querido sentarse con CC para abordar su propuesta, lo que hubiera evitado esta enmienda a la totalidad. El presupuesto, concluyó Barragán, es «mejorable».

Por su parte, Manuel Domínguez consideró que los presupuestos presentados por el Ejecutivo «son los más injustos e irresponsables» que ha tenido nunca Canarias porque arrastran «como una losa» los presupuestos estatales con unas previsiones «equivocadas».

En su opinión, estas cuentas no recogen ningún alivio fiscal para los canarios sino «un castigo fiscal» pues, expuso, se ha producido un crecimiento en los impuestos desde 2019. Apuntó además que una de las deficiencias que tiene el proyecto de ley en este sentido es que las familias que no tienen la obligación de presentar la declaración de la renta no tienen ahorro fiscal.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, votó a favor de las enmiendas a la totalidad y calificó de «estafa» el ajuste fiscal recogido en los presupuestos, porque asciende a 100 millones a la vez que el incremento en la recaudación del IGIC suma 500 millones. Entiende que hay margen para una rebaja impositiva.

El otro diputado del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Cs), reclamó que los fondos europeos lleguen a las empresas y evitar el despilfarro de los recursos públicos. Además, cuestionó el crecimiento de la administración mientras retroceden los sectores productivos.

Defensa del presupuesto

En cuanto a los grupos del Pacto de las Flores, el socialista Iñaki Lavandera consideró en su intervención que los presupuestos presentados en el Parlamento aportan «certidumbre» al futuro de Canarias y evidencian que la comunidad autónoma mejora cada día.

En cuanto a las propuestas de la oposición, los acusó de «populismo fiscal» y en el caso del PP indicó que se trata de una iniciativa «irresponsable».

También el portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, defendió que los presupuestos de 2023 son «buenos» y siguen el «manual» de crecer sin subir impuestos ni el endeudamiento y aumentando la recaudación para poder atender mejor los servicios públicos y ayudar a los sectores productivos.

Para Podemos, lo fundamental es que quien más tiene aporte más, dijo su portavoz Manuel Marrero, quien agregó que «frente a los gobiernos de regreso», estas cuentas presentan «un horizonte de justicia, redistribución y vidas dignas».

Para el dirigente de ASG, Casimiro Curbelo, estos son «los mejores presupuestos en la peor época».