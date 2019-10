Pablo Iglesias se encuentra «con la gente» de Gran Canaria

"A nosotros no se nos compra con sillones. Estamos aquí para poder cambiar la vida de la gente, y por eso Pedro Sánchez no nos quiere en el gobierno", añadió.

Rosell reclama a Sánchez escuchar a los votantes

Por ello, entendió que a lo mejor los que cambian de voto son los socialistas que quieren un gobierno progresista y que se fiaron del PSOE porque no querían que llegara la «derecha franquista» pero, dijo, Sánchez escuchó a las élites decir 'con Podemos no'.

La candidata al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell, ha lamentado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, haya preferido escuchar antes a las élites que a sus votantes. «Sánchez ha dicho que los votantes tenían que haber sacado más escaños para el PSOE porque así pueden prometer en campaña lo que luego no van a hacer, como no subir el impuesto a las grandes fortunas, ni actualizar la subida de las pensiones, ni derogar la ley mordaza, ni el impuesto de la banca».

Meri Pita: «ni un paso atrás»

Pita resaltó que Podemos no ha dejado de pelear en ningún momento para que hubiera un gobierno de progreso, añadiendo que no hay que dar «ni un paso atrás» y que seguirán «trabajando y luchando» hasta llegar al Gobierno y ponerlo al servicio del pueblo.

Alberto Rodríguez asegura que Podemos es el único que cumple

El candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife señaló que «si alguien miente una vez lo hará siempre», y que ese es el motivo por el que nunca ha votado al PSOE. En cambio, entiende que Unidas Podemos ha hecho después de las elecciones lo que prometió antes de los comicios.

«Pero con esto no vale. No me gustan los paternalismos ni la gente que echa balones fuera. Esto no va de partidos, esto va de herramientas colectivas, y creo que nosotros como una de ellas pero el motor es la sociedad civil organizada», apuntó.