La oposición volverá a reclamar medidas para aliviar a las familias

La oposición acude al debate de la nacionalidad intentando rebajar la actitud optimista del Gobierno con una visión «realista» de la situación social y económica que viven las familias canarias, acuciadas por la crisis, la inflación y el encarecimiento de productos básicos.

También estará en el discurso de Coalición Canaria, Partido Popular y el Grupo Mixto la exigencia de una rebaja fiscal ante una recaudación «histórica» y que «está incluso por encima de las previsiones del Ejecutivo».

En este escenario, insisten, es preciso tener en cuenta las dificultades de las familias y pequeñas empresas y elaborar un plan que baje los impuestos y alivie su situación.

«Es necesario reequilibrar la balanza fiscal», afirma Vidina Espino (Grupo Mixto), mientras que José Miguel Barragán (CC) habla de implantar un «estímulo fiscal» y medidas «coyunturales».

Plantea que «la comunidad autónoma se endeude un poco», aprovechando que Bruselas mantiene suspendidas las reglas de gasto.

Para el presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez (PP), «lo lógico sería una propuesta seria y estructurada», a la vez que recuerda que «al Gobierno le sobra el dinero pero no son capaces de ejecutarlo», una crítica que también hace Espino.

Sanidad

El deterioro «visible», «continuado», «permanente» e «imparable» de la sanidad pública será otro de los asuntos que pondrán sobre la mesa tanto Coalición Canaria como el Partido Popular o los dos diputados del Grupo Mixto, ya que se ha convertido en el «gran fracaso» de este Gobierno, afirma Domínguez.

Coalición Canaria José Miguel Barragán Será «contundente» a la hora de ofrecer los datos y números que contrarresten la visión «triunfalista» del Gobierno y volverá a reclamar un plan de estímulo fiscal. Partido Popular Manuel Domínguez El debate, dice, estará protagonizado por las dos personas de la Cámara con «posibilidad de ser presidente». Entiende que será un cara a cara entre candidatos. Grupo Mixto (Cs) R. Fdez. de la Puente Da una de cal y otra de arena al Gobierno. Reconoce las dificultades sobrevenidas a las que se ha tenido que enfrentar pero « ha faltado capacidad de gestión» Grupo Mixto Vidina Espino Expondrá en el debate la realidad «que desconoce» el Gobierno: listas de espera, familias que no llegan a fin de mes o los apuros de miles de empresas.

Los nacionalistas aprovecharán además para recriminar la «pobre defensa» de los intereses de Canarias que Torres ha hecho ante Madrid o la desidia en la gestión de algunos departamentos que coinciden, dice, con los que han tenido más de un consejero.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, «dará voz» en el Parlamento a los canarios «que están pasando por enormes dificultades» y expondrá que «en absoluto estamos mejor ahora que hace cuatro años», una análisis en el que coincide con Barragán.

Insiste Espino en mostrar una realidad que el presidente «desconoce o no quiere reconocer que existe»: personas en lista de espera sanitaria o sociosanitaria, que esperan que se valore su grado de discapacidad o a los que se les ha denegado el IMV y no reciben la renta ciudadanía; que esperan una vivienda pública, una oportunidad laboral «o familias que no pueden llenar la nevera a final de mes».

Son canarios, dice, que se sienten «abandonados» por el Gobierno.

Dificultades

El también parlamentario del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos), se centrará en los aspectos económicos «porque si la economía funciona, es la mejor ayuda a las políticas sociales».

Reconoce que este Gobierno se ha enfrentado a importantes dificultades «sobrevenidas», pero también que ha sido el que más recursos ha tenido. «Con dinero a espuertas -dice- le ha faltado capacidad de gestión».

Destaca asimismo que en los «momentos malos», Torres ha contado con la oposición «de su lado, actuando de manera responsable».

Debate electoral

La oposición sabe que el último debate de la nacionalidad se convertirá en el pistoletazo de salida para las elecciones y está dispuesta a entrar al trapo. El candidato del PP, Manuel Domínguez, lo ve incluso como el «primer cara a cara» de las únicas dos personas en la Cámara que pueden ser presidente del Gobierno: él mismo y Ángel Víctor Torres, ya que Fernando Clavijo no tiene escaño.