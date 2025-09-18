El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos Hasta ahora, desde su llegada a Canarias, había permanecido dentro de las 12 millones que marcan las aguas jurisdiccionales

El barco Open Arms ha abandonado por primera vez aguas jurisdiccionales españolas y se ha adentrado seis millas en aguas internacionales. En concreto, esta mañana del jueves estaba situado al sur de El Hierro.

En opinión del doctor en Marina Civil Rafael Muñoz, los patrones de navegación del barco se limitaban a las aguas jurisdiccionales y por algún motivo no se adentraba más allá de las 12 millas hacia aguas internacionales, o al sur de las islas, parte final de la ruta de los cayucos que llegan desde la costa africana, hasta hoy.

El Open Arms llegó al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 27 de agosto, y al día siguiente recibió la visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El director de la ONG, Óscar Camps, declaró que el objetivo de la estancia, que se alargará hasta finales de octubre, era realizar labores de concienciación y conocer la ruta atlántica. También que no querían sustituir a Salvamento Marítimo, pero que ayudarían a quien se lo pidiera.

Muñoz está convencido de que el principal objetivo del Open Arms en su estancia en las islas es participar en misiones de rescate, y se pregunta qué pasaría si hubiera víctimas en el transcurso de una operación de salvamento no profesional. «¿Quién será el responsable de dejar operar a una ONG en funciones SAR para las que no tiene competencias? ¿El Presidente del Gobierno de Canarias, el Gobierno de España...?», dice.

A comienzos de septiembre, la plantilla de Salvamento Marítimo mostró su temor a que el Open Arms pusiera en riesgo las labores de rescate. «La directora de la Dirección General de la Marina Mercante es la única autoridad que puede autorizar la salida de puerto de este tipo de buque, conforme a la legislación vigente», denunció en un comunicado la representación del sindicato CGT entre los trabajadores.