Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
EFE/Alberto Valdés

El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos

Hasta ahora, desde su llegada a Canarias, había permanecido dentro de las 12 millones que marcan las aguas jurisdiccionales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:03

El barco Open Arms ha abandonado por primera vez aguas jurisdiccionales españolas y se ha adentrado seis millas en aguas internacionales. En concreto, esta mañana del jueves estaba situado al sur de El Hierro.

En opinión del doctor en Marina Civil Rafael Muñoz, los patrones de navegación del barco se limitaban a las aguas jurisdiccionales y por algún motivo no se adentraba más allá de las 12 millas hacia aguas internacionales, o al sur de las islas, parte final de la ruta de los cayucos que llegan desde la costa africana, hasta hoy.

El Open Arms llegó al Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 27 de agosto, y al día siguiente recibió la visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El director de la ONG, Óscar Camps, declaró que el objetivo de la estancia, que se alargará hasta finales de octubre, era realizar labores de concienciación y conocer la ruta atlántica. También que no querían sustituir a Salvamento Marítimo, pero que ayudarían a quien se lo pidiera.

Muñoz está convencido de que el principal objetivo del Open Arms en su estancia en las islas es participar en misiones de rescate, y se pregunta qué pasaría si hubiera víctimas en el transcurso de una operación de salvamento no profesional. «¿Quién será el responsable de dejar operar a una ONG en funciones SAR para las que no tiene competencias? ¿El Presidente del Gobierno de Canarias, el Gobierno de España...?», dice.

A comienzos de septiembre, la plantilla de Salvamento Marítimo mostró su temor a que el Open Arms pusiera en riesgo las labores de rescate. «La directora de la Dirección General de la Marina Mercante es la única autoridad que puede autorizar la salida de puerto de este tipo de buque, conforme a la legislación vigente», denunció en un comunicado la representación del sindicato CGT entre los trabajadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos