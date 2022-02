La nueva bolsa de empleo del Gobierno se abrirá pese al recurso presentado por dos sindicatos

«Primero se tirará de las listas ordinarias»

El rechazo de los sindicatos ha tomado por sorpresa a la dirección general de Función Pública, que asegura que durante la última Mesa de Negociación estos no habían presentado argumentos contrarios a la bolsa de empleo.

El viceconsejero Manual Martínez apunta que, en todo caso, estos no se sostienen, ya que las listas complementarias entran en el marco legal en tanto que son el recurso secundario. «Primero se tira de las listas vigentes, y si estas se agotan o no hay personal, se tira de la extraordinaria».

Así, argumenta Martínez, una no anula a la otra ni hay duplicidades, ya que el solicitante que se presenta por la vía ordinaria no puede hacerlo por la complementaria. «Lo que queremos es que sea ágil y que podamos conseguir perfiles que no obtenemos con los procesos selectivos también», añade.

Precisamente, para Martínez lo «novedoso» de esta bolsa de empleo es que no depende de ningún proceso selectivo, sino que se basa en una autoevaluación del solicitante. De esta manera, son los candidatos los que se ponen nota y se van ordenando en la lista. En función de las plazas que vaya convocando la Administración por esta vía, se irá comprobando que la documentación presentada es correcta.

Por tanto, no tendrá que filtrar las 50.000 solicitudes de golpe: «Se irá revisando: si es correcta, pasa, si no, esa persona vuelve a la bolsa con la nota reasignada por la Administración», explica Martínez que, además, asegura que no requerirá un esfuerzo extra para el personal que realiza estas evaluaciones de forma ordinaria.