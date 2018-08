Las Palmas de Gran Canaria

Los familiares de las víctimas del vuelo de Spanair sigue, diez años después del accidente, «peleando por lo que consideramos justo». Ayer, 20 de agosto, volvieron a homenajear publicamente a quienes perdieron la vida en aquella tragedia y manifestaron, una vez más, que su dolor no les impide seguir exigiendo responsabilidades porque «nos han condenado doblemente». El portavoz de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Federico Sosa, indicó ayer en el acto celebrado en la Plaza de la Memoria que «154 personas murieron y no puede ser que todo siga igual, porque eso pone en peligro a todos los que utilizamos el avión»,

«Nuestro país», agregó Sosa en la lectura de un manifiesto en nombre de la Asociación, «se ha empecinado en no revisar sus sistemas, en no cuestionarse qué pasó aquel día, en no reconocer los fallos de seguridad que llevaron a la catástrofe más grave en los últimos 30 años en España».

Explicó que «la esperanza, la fe y la profunda convicción por aclarar lo que ocurrió el 20 de agosto de 2008 han marcado la trayectoria de la Asociación de Afectados, que ha logrado sobrevivir 3.650 días». Sosa dedicó unas palabras a la presidenta y «alma» de la organización, Pilar Vera, porque, dijo, «probablemente no hubiera sido posible llegar a estos diez años sin su fortaleza, liderando una lucha sin cuartel para la que no había manuales que seguir».