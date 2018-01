Negrín impuso el veto y ahora desautoriza al director de la radio

Así se ejecuta una purga.

24/1/18. La llamada.

Rafael Álvarez Gil es alertado de que Negrín, enfadado por su columna del día 22, ha ordenado vetarlo. Contacta con el equipo de producción del programa matinal, que no sabe nada. El jefe de Informativos de la emisora tampoco ha sido informado del veto, ni de una reordenación de tertulianos. Finalmente Miguel Guedes devuelve la llamada que se le había hecho y reconoce el veto impuesto por Negrín, medida que dice no compartir.

26/1/18. La publicación.

27/1/18. El escrito.

La opinión de Carlos Sosa

A Santi Negrín, con cariño (de momento)

Analicemos lo que has hecho porque la cosa tiene su enjundia: un sábado, pasadas las ocho de la noche (en invierno es de noche), recibo un mail con lo que dice llamarse «un artículo» que pretende ser respuesta a informaciones publicadas en mi periódico el jueves y el viernes anteriores. Eso significa que te tomaste tu tiempo, más de 48 horas, para replicar lo publicado sobre la expulsión de un tertuliano habitual de Canarias Radio. Debías tener mucha prisa por satisfacer algún tipo de ultimátum porque de otro modo no puedo explicarme que tras esa antológica pachorra para replicar algo que había sido contrastado con el director de la emisora, pretendas que publiquemos de inmediato tu artículo como si en Canarias Ahora tuviéramos a un equipo de guardia esperando a que pongas un huevo. Tú has perdido el oremus por completo.

Este domingo has enviado a todos los medios informativos un comunicado desquiciado que no hace otra cosa que retratarte desde el ángulo más grotesco. Te quejas amargamente de que «una nota de réplica» que fue enviada el sábado a las 20.10 horas fuera censurada por mi periódico, es decir, no publicada. Es verdad que a las 20.10 horas entró en mi correo electrónico un mail de la directora de Producto de RTVC, Candelaria Delgado, y que tres minutos más tarde entraba en mi teléfono un mensaje de WhatsApp de la misma persona avisándome de que me había enviado un mail.

Tú y tu equipo más allegado están poniendo en peligro justo lo que con grandes solemnidades proclamas cada vez que vas al Parlamento: la defensa del servicio público por parte de los medios que diriges, la garantía de continuidad de los puestos de trabajo de la radio y la tele públicas y el fortalecimiento de la industria audiovisual canaria. Tu gestión es nefasta, criticable desde el punto de vista profesional, industrial y político, y muy probablemente reprochable desde el punto de vista judicial, tanto en lo que concierne a lo contencioso-administrativo como a lo estrictamente penal. Y no es una amenaza, que no estoy ni estaré en ninguna acción contra ti o tu gestión ante la Justicia, es simplemente una advertencia.

Querido Santi: Lo primero es lo primero: te sigo respetando en lo personal, pero me resulta imposible hacerlo en lo institucional, porque ése es el espacio, el del rango institucional que ocupas, donde me parece que te estás equivocando aparatosamente y donde no tengo otro remedio que actuar de modo muy crítico.

«Negrín se ha creído que la empresa que administra en nombre de todos los canarios es suya porque sus amigos de Coalición Canaria le nombraron un día medianero plenipotenciario»

Y te garantizo que publicarlo es lo que pensábamos hacer con tu artículo, al que yo mismo me ocupé de ponerle un titular para que los lectores pudieran entender lo que venía a continuación. E iba a salir este domingo a mediodía, en cuanto la editora de guardia acabara de ordenar la edición del día. Pero ahora has decidido transformar tu «artículo» en «comunicado de prensa», escrito también con la rabadilla, que ésa esa es otra, lo que me obliga a cambiar mi decisión.

De entrada, yo no soy el director de CANARIAS7, ni el de CANARIAS7 es el de Canarias Ahora, como se afirma en la primera frase: «se remitió una nota de réplica a los directores de CANARIAS7 y Canarias Ahora respectivamente». Faltarían los nombres de ambos y una coma antes de la última palabra, que en realidad era innecesario incluir, dicho sea sin otro ánimo que el de contribuir a un mejor periodismo en los medios de titularidad pública de Canarias.

Está tan mal escrito tu comunicado que llegas a atribuirme a mí lo que no he hecho: «mentir en un editorial» publicado este domingo asegurando que no has dado la cara. No hemos publicado hoy ningún editorial acusándote de que no des la cara, aunque tengo un amplio repertorio de casos en los que podría demostrar públicamente que esa es tu costumbre, a pesar de mis constantes llamadas de teléfono y mis mensajes de WhatsApp reclamando tu versión antes de publicar informaciones y reportajes referidos a tu gestión. Las personas de tu equipo directivo pueden confirmarte también todos esos intentos baldíos, algunos de ellos contestados desabridamente con frases ofensivas después de haber publicado noticias en las que se ha reflejado constantemente tu olímpico desprecio por el doble principio de transparencia que debería presidir tu gestión: el primero, por la obligación que tienes como cargo público que gestiona 42 millones de euros de todos los canarios, y el segundo, sencillamente porque eres periodista. O lo fuiste en algún momento de tu vida.

Hoy daremos una información con tu comunicado y con todo lo que sabemos de la crisis que te ha conducido a tu desesperación: la expulsión de un tertuliano de la radio por criticar tu gestión. Tú sostienes que lo has hecho por «equilibrar», lo que es una burda mentira que deja con el culo al aire al director de Canarias Radio, con el que contrastamos antes de publicar; yo sostengo que es porque te has convertido en un dictadorzuelo de pacotilla que te has creído que la empresa que administras en nombre de todos los canarios es tuya porque tus amigos de Coalición Canaria te nombraron un día medianero plenipotenciario.

Esto, de momento, con cariño.