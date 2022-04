«Para negociar los espacios marítimos se parte de una posición de debilidad»

¿Qué opinión le merece el cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara Occidental?

-La opinión solo puede ser negativa, porque la decisión que ha tomado el presidente del Gobierno, sin consenso y sin contar ni con su partido ni con el Congreso, supone abandonar de nuevo al pueblo saharaui por segunda vez en la historia, ya pasó en el 75 y ha vuelto a pasar ahora.

- Uno de los efectos de la nueva etapa de relaciones con Marruecos es la reactivación del grupo de trabajo para delimitar los espacios marítimos de la fachada atlántica, que afecta directamente a los intereses de Canarias. ¿Lo ve como un paso positivo?

-Canarias va a estar en medio casi siempre en la relación con Marruecos porque nos coge de lleno, en este caso los intereses de España son los intereses de Canarias. No conocemos cuáles son las contraprestaciones del acuerdo, pero lo que sí está claro es que lo que Sánchez ha hecho es reconocer al Sáhara como una provincia del sur de Marruecos, incluso una página del Ministerio de Exteriores ha borrado en sus mapas la línea tradicional que separaba los dos territorios. Y una posición negociadora que parte de reconocer a la otra parte la plena soberanía sobre el Sáhara, cosa que el derecho internacional niega en muchas resoluciones, es una posición de mucha debilidad.

-¿Cómo afecta a la negociación el hecho de que Marruecos haya modificado unilateralmente desde hace dos años las leyes que delimitan sus espacios marítimos?

-Lo que cambió fue el criterio de aplicación en la delimitación. En la ley anterior de 1981 decía que el criterio para definir la mediana era la equidistancia y ahora, después de Marruecos aprobara la modificación legislativa, se remite al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que habla de equidad. Sigue siendo una mediana, pero ya no se establece con un criterio equidistante sino equitativo, para el que se tienen en cuenta otros factores como la cantidad de costa de cada uno de los Estados enfrentados. La posición tiene que ser la de intentar asegurar por lo menos que España despliega su Zona Económica Exclusiva (ZEE), no solo las 12 millas de mar territorial como se ha llegado a plantear por algunos sectores marroquíes, porque eso no tiene sustento internacional.

-¿Los trabajos de delimitación que ahora se reactivan se harán entonces sobre la base de la equidad y no de la equidistancia?

-Sí, pero eso no implica necesariamente que se vaya a llegar a un mal acuerdo. La experiencia en derecho comparado indica que el estado que tiene más costa al final no llega al 10% de ganancia, porque no es proporcional la cantidad de costa a la cantidad de mar. Además lo que le favorece a Marruecos en la fachada atlántica le perjudica en el norte. No creo que haya problema por perder unos kilómetros, no es tanto la cantidad de mar como la calidad, lo que hay en el subsuelo. A España le interesa mantener buena vecindad y acuerdos duraderos, pero la cuestión se atasca con el tema del Sáhara, porque reconocer unilateralmente que el Sáhara es marroquí sin el apoyo internacional es complicado. También es más complicado porque justo en esa zona están los yacimientos de telurio y de cobalto, minerales estratégicos esenciales en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

-Si Marruecos define sus espacios marítimos a partir de las aguas del Sáhara sobre las que no tiene reconocida internacionalmente la soberanía, ¿su plataforma continental se solaparía con la ampliación de la plataforma continental que España solicitó a la ONU en 2014?

-No se solaparía porque si la ONU reconoce la ampliación a los dos países, necesariamente tendría que haber un acuerdo para hallar la mediana. Mediana siempre hay, ya sea mar territorial, Zona Económica Exclusiva o plataforma continental. Hay más posibilidades que se reconozca la ampliación a Canarias que a África, porque parece que su plataforma no llega tan lejos y en la definición de la plataforma continental se aplican criterios estrictamente técnicos, por lo que es más fácil.

-Ya hubo rondas negociadoras para definir la mediana entre los años 2003 y 2007, pero no se alcanzó ningún acuerdo. ¿Cómo tendría que plantearse ahora la negociación para salvaguardar los intereses de Canarias?

Lo primero es que Canarias tiene que estar presente en esa negociación. Ya el Gobierno canario estuvo sentado en ese grupo de trabajo en la época de Adán Martín, e incluso participó en alguna Reunión de Alto Nivel (RAN), no hay motivo para que no esté ahora. Entonces no se llegó a acuerdos, o al menos no tenemos conocimiento porque son negociaciones opacas de las que no hay actas y no han quedado por escrito. Lo ideal es que ahora se pudiera alcanzar un acuerdo global y estable en el que también tuviera voz el Sáhara, pero eso no está en el horizonte porque Marruecos no se caracteriza por ser un país democrático ni transparente que vaya a asegurar a un territorio una autonomía, ni siquiera como la española que tampoco es para echar voladores. Por lo tanto, el Frente Polisario y el pueblo saharaui no van a aceptar la solución como definitiva.

-¿Cree que las aspiraciones expansionistas de Marruecos alcanzan a Canarias?

Siempre ha sido así, al menos en las hipotéticas aspiraciones de recuperar el Gran Marruecos, y hasta en algún palacio hay mapas en los que aparece Canarias, con Ceuta y Melilla, del mismo color que Marruecos. Pero es política ficción pensar que Marruecos se vaya a arriesgar a un conflicto internacional por tratar de anexionarse un territorio español. Aunque tiene que haber garantías, que deberían plasmarse en la Reunión de Alto Nivel.