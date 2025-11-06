Montero y Torres ya tienen el borrador del decreto canario que PSOE y PP aseguran que van a apoyar Los socialistas temen que los populares busquen una «excusa» para «dejar colgada a Canarias» y los conservadores dicen que votarán sí salvo que Sánchez cambie la agenda

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una moción relativa a la aprobación del llamado decreto ley canario, presentada por Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), en el Senado, sirvió este miércoles para que socialistas y populares fijaran posiciones en la Cámara Alta. El texto ya está en marcha, y socialistas y populares anuncian su apoyo a una norma en la que se incluyen partidas de la agenda canaria que no han podido transferirse por falta de presupuestos estatales.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya tienen «el borrador» del texto que ha elaborado el Gobierno canario, desveló el senador nacionalista Pedro Sanginés (CC), quien, aunque votó en contra de la moción por considerarla «incompleta y desenfocada», dijo tener interés por conocer las posiciones del PSOE y del PP.

El senador socialista José Antonio Valbuena Alonso aseguró en la tribuna que «va a haber decreto Canarias. Ya hay texto y habrá un decreto canario que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados». Y habrá texto porque «este es un partido que cumple con su palabra», añadió. Aunque puso en duda que el PP apoyara en la Cámara Baja la norma. «Creo que no va a ser convalidado. El PP buscará alguna excusa para dejar colgada a Canarias pese a que el PSOE va a hacer lo imposible para que se apruebe», aseguró.

A diferencia del PP, continuó el senador socialista, que «sigue sin pedir disculpas a Ángel Víctor Torres y continúa vilipendiándolo con bulos, y a pesar de la decepción con Fernando Clavijo [presidente de Canarias], que se suma a la ola del PP, tengan la garantía de que habrá decreto Canarias. Tendremos que ver qué hace el PP».

Aun así, explicó, no apoyaron la moción de Chinea, se abstuvieron, «porque incluye cuestiones más allá de la agenda canaria».

La senadora Rosa Faustina Viera, del PP, fue la encargada de explicar la postura de su partido frente a la moción y el decreto canario. Viera inició su turno de palabra recriminando la «gestión política» del expresidente canario Ángel Víctor Torres, «llena de sombras, dudas y mentiras», dijo. Y aseguró que era un «mal día para Canarias» por el informe de la UCO que se había publicado en medios. «Esto nos avergüenza», afirmó. «Canarias no merece que uno de los suyos esté señalado por su falta de honestidad; esto me duele como política y como canaria. Canarias merece más dignidad y políticos con conciencia», continuó diciendo antes de pasar a los «incumplimientos» del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con las islas. A su juicio, el jefe del Ejecutivo «solo beneficia a los que lo ayudan a permanecer agarrado al sillón de mando», aunque olvidó que CC es uno de los grupos que apoyan a Sánchez.

«Hay que actuar, y eso hace el PP. Lo hicimos en agosto de 2023 con el acuerdo con CC para la agenda canaria y ahora con el mayor presupuesto de la historia de Canarias -gobernada por CC y PP-. Hemos actuado con conciencia y coherencia para defender el bienestar de los canarios». Y como los populares quieren mantener la «coherencia política», van a apoyar el decreto.

«El Gobierno de Sánchez está reteniendo 400 millones de euros que le corresponden a Canarias», aseguró. En realidad, según el Gobierno canario, el decreto afecta a algo más de 300 millones de euros, que se reducirán en la medida en que el Gobierno de España haga las transferencias comprometidas. «Por eso el PP respaldará el decreto ley, porque ya lo hicimos hace dos años». Pero lo apoyarán «siempre y cuando el PSOE no enmiende, no meta ninguna cuestión intrusa o ajena, como ya lo ha hecho en otras ocasiones», vaticinó la diputada popular.

Ampliar El Senado apoya la moción de ASG para extender la reducción del IRPF de La Palma a las islas verdes . El Senado aprobó ayer, por 155 votos a favor, tres en contra y 103 abstenciones, la moción sobre la necesidad de que el Gobierno de España apruebe el decreto Canarias antes del 31 de diciembre de este año, y con la novedad de que se incluya en la reducción del 60% del IRPF que se aplica en La Palma a las islas verdes. Fue una moción del senador de la Asamblea Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, que él mismo enmendó incluyendo la excepción fiscal para El Hierro y La Gomera, y con la enmienda del senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Aniceto Armas González, que fue quien introdujo la fecha. En la defensa de la moción, Chinea dijo que Canarias no podía quedar «atrapada semana tras semana en el bloqueo político» que vive la política nacional. El decreto canario contiene partidas esenciales para el archipiélago, defendió, y recordó que debe incluir, «al menos», la consignación de partidas para obras hidráulicas, turísticas y energéticas; el abono del POSEI adicional o la actualización de los costes tipo del transporte, atendiendo al carácter de región ultraperiférica de las islas. «Somos RUP y el decreto canario no es un adorno jurídico», añadió. Para Chinea, ninguno de los asuntos de la agenda canaria «puede esperar a que se resuelva el enredo político una vez extinguida la mayoría parlamentaria en el Congreso. No es justo que los canarios sean víctimas de esos números», lamentó. El PSOE, de la mano de la senadora Marta Arocha, propuso una enmienda que Chinea rechazó en la medida en que entendía que había temas que el Gobierno de España ya había comprometido. Tras el rechazo, el senador socialista Valbuena aventuró su oposición a la moción, aunque señaló que el decreto canario saldría adelante. Se opuso Vox, negativa que defendió la senadora de ultraderecha Paloma Gómez Henriques al entender que no todos los temas que se incluían en el decreto canario eran «urgentes» ni «extraordinarios» como para necesitar la figura de un decreto ley. Habló de «chiringuitos» y se opuso a que se incluyeran partidas para la atención a los menores migrantes solos en las islas. El PP apoyó la iniciativa de Chinea, y CC también aunque el senador nacionalista Pedro San Ginés le reprochó al gomero que su moción adolecía de «falta de ambición» y que no indicaba que la autoría de la idea del «decreto Canarias» era del presidente regional, Fernando Clavijo, quien logró el apoyo del presidente de España, Pedro Sánchez, a la medida cuando este pasaba unos días de vacaciones en verano en Lanzarote.