Montero ve difícil flexibilizar la regla de gasto a Canarias porque Europa «no lo permite»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó ayer a CC que ve «muy complicado» flexibilizar la regla de gasto a las comunidades menos endeudadas como Canarias porque la Unión Europea «no lo permite».

Así se lo expuso Montero al senador de CC Pedro Sanginés, en la conversación que ambos mantuvieron justo antes de que se iniciara el debate en el pleno de la Cámara Alta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2024.

Es la primera vez que la ministra de Hacienda se pronuncia sobre la denominada «solución canaria», la propuesta que le remitió el Gobierno autónomo para que permita que las comunidades menos endeudadas puedan destinar los recursos extra a financiar servicios públicos esenciales o a aliviar la presión fiscal y no exclusivamente a reducir el nivel de deuda pública.

En el caso de Canarias, los recursos disponibles por encima de lo presupuestado ascienden a 280 millones de euros, que provienen de las entregas a cuenta de la financiación y la liquidación del ejercicio de 2022.

Montero -que no se refirió a este asunto durante su exposición en la tribuna y tampoco hizo uso de su turno de réplica- no expresó en su conversación con Sanginés un rechazo tajante a la posibilidad de que Canarias pueda usar esos recursos para otra cosa que no sea la deuda, pero sí advirtió de las «enormes dificultades» de que la Unión Europea lo autorice, según expuso el senador nacionalista al término del pleno.

«La ministra insiste en que para Bruselas la prioridad es eliminar la deuda», indicó Sanginés, «pero Canarias tiene reconocida su singularidad como región ultraperiférica (RUP) y probablemente Europa permita hacer una excepción como lo ha hecho otras veces. No digo que sea fácil, pero no se puede rendir antes de empezar porque como no se va a conseguir nada es si no se plantea», añadió.

En el transcurso del debate el representante de CC en el Senado reiteró el respaldo de su formación a los objetivos de estabilidad presupuestaria en cumplimiento del acuerdo de legislatura suscrito con el PSOE, pero recalcó que Canarias «merece mayor flexibilidad en la regla de gasto» con más razones que otros acuerdos en materia económica que el Gobierno estatal ha alcanzado con otras comunidades «a las que se las ha condonado su altísima deuda», en referencia a Cataluña.

Sanginés recordó que Canarias «hizo la tarea con muchos ajustes y mucho esfuerzo de la población», lo que le ha permitido cumplir con las reglas fiscales. «Estamos en situación de equilibrio, tenemos la menor deuda per capita de todo el Estado español y no sería justo que se nos tratase peor que a otras comunidades que no cumplieron», señaló.

En esta línea, el senador nacionalista insistió en que Canarias reclama que se flexibilice la regla de gasto porque «aspiramos a disponer de los casi 300 millones de euros de superávit para mejorar la vida de la gente», destinándolos a la sanidad, a la educación o a combatir el paro estructuralde larga duración y el paro juvenil.

«Y por qué no decirlo, para rebajar la presión fiscal», indicó, «entenderíamos que se haga en un periodo razonable pero es necesario que se haga en lugar de destinar esos recursos a una deuda que no necesitamos pagar y que no va a cambiar la realidad de Canarias», añadió.