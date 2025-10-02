Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos El importe total de activos oscila entre entre los 1.000 y los 560.000 euros

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 07:25

Las cuentas de diferentes miembros del Gobierno de Canarias quedaron al descubierto el pasado lunes. La revelación, vía BOC, arrojó datos cuanto menos curiosos, como que el vicepresidente, Manuel Domínguez, no tiene ni 1.600 euros en el banco. Pero también desveló un escenario totalmente desigual entre las caras, quizás, menos conocidas del Ejecutivo regional, los asesores y asesoras. Tanto es así que casi medio millón de euros, en activos totales, separan al que más bienes tiene del que menos. Los importes oscilan entre entre los 1.000 y los 560.000 euros.

El bolsillo más humilde en este caso, siempre según lo declarado en virtud de la ley de la ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública canaria, es el de Carlos Juan González, asesor en la Consejería de Educación. Tiene en la cuenta corriente o de ahorro 1.169,10 euros, lo que también representan sus activos totales.

Le sigue Arturo Trujillo, todo un veterano en el Gobierno de Canarias, que cesó de su cargo como asesor de la Secretaría General de la Vicepresidencia recientemente. Sus activos totales coindicen con el dinero que tiene en la cuenta: 3.500 euros.

El siguiente de la lista es Pelayo de Andrés, quien tomó posesión como asesor en la Vicepresidencia entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. Sus activos ascienden a 6.311,34 euros. Dispone 1.311,34 de estos en el banco, mientras que los 5.000 restantes en artículos lujosos o de valor.

Su pasivo, que pueden ser deudas, créditos o préstamos, se sitúa en 1.231,34 euros.

La situación de José Antonio Cabrera es algo más holgada, con 8.605 euros en activos. El nuevo asesor en la Consejería de Universidades guarda 4.100 euros en la cuenta de ahorro o corriente, mientras que otros 1.505 euros proceden de acciones o participaciones de una entidad, como puede ser una empresa, cooperativa o asociación. También posee artículos lujosos por valor de 3.000 euros.

La siguiente persona en el Gobierno con menor 'riqueza' económica es otra recién incorporada, Ana Margarita Cabrera, asesora del Comisionado del REF. Sus activos totales se elevan a 14.253,31 euros, 4.951,58 en bienes inmuebles. El resto, 9.301,73 euros, lo mantiene en la cuenta corriente. Su pasivo se eleva a 21.000 euros.

Los números más altos de la lista

Cristina Hernández, también recién llegada al Ejecutivo regional como asesora del Comisionado del REF, representa la otra cara de la moneda. Sus activos ascienden a 560.094,76 euros. Si bien, la mayor parte de este importe proviene de sus bienes inmuebles, valorados en 406.533,77 euros. Sin embargo, en la cuenta corriente tiene un importe inferior al de su compañera Ana Margarita Cabrera, con 3.309,75 euros.

Otro nuevo inquilino destaca por sus activos totales, que ascienden a 431.488,82 euros. Se trata de Ubaldo Manuel Rodríguez, asesor de la Viceconsejería del Gabinete de la Presidencia, con unos bienes inmuebles valorados en 92.459,40 euros y acciones o participaciones en una empresa en 247.297,52 euros.

En la cuenta corriente tiene 9.731,91 euros, mientras que en seguros de vida 77.000 euros. El importe restante, 5.000 euros, corresponden a valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. Su pasivo supera los 76.000 euros.

La tercera cifra más llamativa viene acompañada del nombre Marcos José González, nuevo asesor en Presidencia. Sus activos totales suman los 341.210,52 euros, 205.000 a través de bienes inmuebles. En seguros de vida dispone de 100.000 euros, mientras que en rentas temporales o vitalicias 11.710,52 euros.

Lo más curioso es que en el apartado de 'cuenta corriente o de ahorro' figura un 0. Sus artículos lujosos, eso sí, están valorados en 24.500 euros.

Le sigue Héctor Benítez, también nuevo asesor en la consejería de Hacienda. Sus activos totales ascienden a 255.654,95 euros, aunque la mayor parte corresponde a sus bienes inmuebles, valorados en 248.930,95 euros. Supera los 6.000 euros en su cuenta corriente o de ahorros.

Existen dos asesores más cuyos activos totales superan los 200.000 euros, como es el caso de Marcos Alejandro Rufo (227.280 euros) y Beatriz Ana Yanes (201.511.35 euros), asesores de Vicepresidencia y de la Consejería de Vicepresidencia, respectivamente. El pasivo de Yanes se sitúa por encima de los 100.000 euros.

A mitad de tabla

Otros superan los 100.000 euros, como Carlos José Da Mata, asesor en Educación; Marta González, en Presidencia; Lucía Ferrer, en Vicepresidencia; y Damaris Ferraz, de Transición Ecológica.

Beatriz Díaz, asesora en la Consejería de Sanidad, declaró unos activos totales de 89.637,65, y Luis Alejandro, asesor de Presidencia, que figura como cesado, de 45.000 euros.

Cabe destacar que la ley exige declarar estos bienes en los tres meses siguientes de tomar posesión de un cargo o del comienzo de una nueva actividad económica, entre otros. La información resultante se debe publicar cada año antes del 30 de septiembre.