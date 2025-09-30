Los altos cargos del Gobierno de Canarias declaran bienes que rondan en su mayoría 200.000 euros Los cuatro consejeros que aparecen en la publicación del BOC, Cabello, Zapata, Rodríguez y Domínguez, tienen menos de 10.000 euros en la cuenta

«¿Cuánto dinero tienes en el banco?», es una de las preguntas clásicas que formula David Broncano a los invitados del programa 'La Revuelta'. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; el responsable de Transición Ecológica, Mariano Zapata; y el vicepresidente y líder del área de Economía, Manuel Domínguez, no han resuelto la inquietud del presentador, pero como si lo hubieran hecho. Los cuatro disponen de una media de 240.742,77 euros en activos. Todos ellos, sin embargo, tienen menos de 10.000 euros en la cuenta corriente.

Así figura en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con fecha de ayer, que publicó la totalidad de los bienes de algunos miembros del Ejecutivo regional, en virtud de la ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública canaria.

La norma exige declarar estos bienes en los tres meses siguientes a la toma de posesión del cargo o del comienzo de una nueva actividad económica, así como «cada vez que se produzcan variaciones en la situación patrimonial del declarante o adquisición o transmisión de bienes». Un contenido que se debe hacer público cada año, antes del 30 de septiembre.

La publicación del BOC también incluye las declaraciones de los altos cargos que han tomado posesión o han cesado su actividad entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, por ello aparecen nombres de exmiembros del Gobierno como Román Rodríguez o Blas Acosta.

La lista, al detalle

Del portavoz, Alfonso Cabello, destacan sus activos totales, 347.390,57 euros. El valor de sus bienes inmuebles asciende a 136.390,57 euros y cuenta con un importe de 62.556 euros proveniente de una herencia.

A su vez, declaró tener 9.000 euros en la cuenta de ahorro o corriente y el valor de sus vehículos, joyas o pieles de carácter suntuario (artículos lujosos o de alto precio) es de 32.000 euros. En seguros de vida tiene depositados 170.000 euros. Respecto a los pasivos, que se traducen en deudas, créditos o préstamos, se elevan a los 163.000 euros.

En cuanto al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, dispone de un importe total activo de 262.768,62 euros. De estos, 252.961,62 corresponden a bienes inmuebles y 4.807 a artículos lujosos. En su cuenta corriente o de ahorro tiene 5.000 euros. Su pasivo es algo inferior al de Cabello: 144.885 euros.

Por el contrario, Mariano Zapata destaca por no tener deuda. Sus activos totales se elevan a 206.114,76 euros, 71.116,72 en bienes inmuebles. En cuenta corriente o de ahorro dispone de 6.286,34 euros, mientras que en seguros de vida y en artículos lujosos de 49.188,06 y 31.000 euros, respectivamente.

La situación financiera declarada por el vicepresidente Manuel Domínguez llama especialmente la atención por el importe que guarda en su cuenta corriente: 1.563,70 euros. Sus activos y pasivos están más o menos a la par: el primero en 146.697,12 euros y el segundo en 142.793,66. El valor de sus bienes inmuebles asciende a 103.786,02 euros, mientras que de sus artículos de lujo a 24.500 euros.

Las Claves Herencia El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, declaró poseer 62.556 euros de una herencia.

Sin deuda El importe pasivo de Mariano Zapata es igual a 0, por lo que carece de créditos o préstamos.

Cuenta corriente Destaca el caso del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, con 1.563,70 euros en su cuenta de ahorro o corriente.

Por su parte, el exvicepresidente de Canarias Román Rodríguez declaró 435.996,90 euros en activos, 364.310,00 en bienes inmuebles. En su cuenta de ahorro figuran más de 50.000 euros y sus pasivos superan los 20.000.

El importe total del activo del exconsejero de Hacienda Blas Acosta es de 180.000 euros, mientras que su pasivo se eleva a los 185.000 euros. Sus bienes inmuebles declarados son de 0 euros.

Otro caso llamativo es el de Teresa Ortega, directora del Servicio Canario de Empleo, con un total de activos de 698.338,84 euros, el importe más alto del listado. María Fernández, directora general de Transportes, dispone de 196.781,18 euros en activos, mientras que Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y Las Familia, de 248.040,75.

Pero la lista no queda ahí. La completan diferentes asesores y asesoras, que representan una realidad mucho más variada, con importes totales del activo que oscilan entre los 1.000 euros y los 560.000.

Así, por un lado existen fortunas más modestas, como la de Carlos Juan González Suárez, asesor en la Consejería de Educación, que declaró 1.169 euros totales en activos, o la de Arturo Trujillo, asesor de la Secretaría General de la Vicepresidencia, cuyos activos ascienden a los 3.500 euros.

En el otro lado de la balanza figuran nombres como el de Cristina Hernández, asesora del Comisionado del REF, con un importe total del activo de 560.094,76 euros, y el de Ubaldo Manuel Rodríguez, con uno de 431.488,82 euros.