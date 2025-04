Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de abril 2025, 23:36 Comenta Compartir

Nueva Canarias considera tránsfugas a los 22 concejales que han abandonado la formación para iniciar una nueva andadura política con Teodoro Sosa, al que achacan una «deslealtad» que «se enmarca en la idea promovida por Clavijo de propiciar un gobierno de derechas en Canarias, y para eso necesitan Gran Canaria y por supuesto debilitar a Nueva Canarias».

–¿Cómo es el procedimiento para declarar a un concejal tránsfuga?

–Cuando un militante de un partido, que tenga un cargo público, sea parte de la directriz del partido, se dé de baja voluntariamente o incluso puede ser objeto de un expulsión del partido, el procedimiento es el siguiente: se le comunica que teniendo en cuenta que incurre en alguna de esas circunstancias se le manda un requerimiento para que deje el acta del partido, porque él se debe a la lealtad al partido que lo propuso, y se le da un plazo. Si no la entrega el partido le declara tránsfuga, y en virtud del pacto antitransfuguismo se le da un plazo. Si renuncia voluntariamente, bien; si no renuncia porque la jurisprudencia establece que el acta es de la persona y no del partido, pues el partido le declara tránsfuga. Y luego lo comunica a la institución correspondiente a los efectos de que se adopten las medidas correspondientes y esa persona pase a ser concejal no adscrito.

–Pero si como dice alguna sentencia, el cargo es de la persona y no del partido, ¿para qué sirve el pacto antitransfuguismo?

–Tiene un valor político, todos los partidos políticos han firmado el pacto contra el transfuguismo. Luego hay una calificación, del Supremo me parece, que dice que los cargos son de las personas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque si tú eres un concejal de un municipio es porque tu partido te ha presentado, no por tu cara bonita, sino que tu partido te ha incluido en una lista electoral, el partido hace la campaña y, por tanto, si sales elegido lo correcto es que guardes fidelidad al partido.

–Ellos dicen que no pertenecían a un partido sino a una coalición.

–Eso es absolutamente falso. Es decir, la coalición electoral está integrada por partidos políticos. En el caso de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, que es el nombre de la coalición, no es un partido político. Si uno de los partidos que están en esa coalición decide salirse, como es el caso de los grupos de los partidos municipales que se han salido, nosotros a ellos no los hemos calificado como tránsfugas. Sobre el BNR, Comfir, Juntos por Guía o Roque Aguayro no tenemos potestad. Se va el partido, se van todos. Pero cuando es un afiliado a Nueva Canarias, quien lo presenta es NC, y él está en esa coalición electoral porque lo ha presentado NC. Así que cada uno es del partido que lo presentó. Y el resto es manipulación chapucera.

–El sector crítico también argumenta que lo mismo pasó hace 20 años con NC.

–Eso es falso también, es que van diciendo mentiras una detrás de otra. Hace 20 años, cuando nosotros nos fuimos de Coalición Canaria, CC era una federación de siete partidos. Por ejemplo en el Cabildo, había gente que era de ICAN, como yo; Óscar Hernández, Inés Jiménez. Nos fuimos todos. Y otros como Rafael Pedrero, que era de IGC; Andrés Herrera, que era del CCM. Nos fuimos los partidos. Y por eso en el grupo del Cabildo no hubo ni una sola acusación de transfuguismo. Ahora ese están yendo personas.

–Personas a las que quizá el votante no conozca, sí a las siglas.

–Es que hay muchos cargos públicos que salen elegidos y la gente ni los conoce. La gente vota a un partido político. Si usted quiere tener una representación personal, pues preséntese como independiente. Pero el sistema electoral español no es así.

–¿Recuerda algún caso parecido en Canarias?

–No, no. Están diciendo que se van a pesar de que quien los presentó fue un partido político y que ahora me voy a otro partido. Eso es corrupción política. Eso no es respetar la voluntad del electorado. Estamos asistiendo a la mayor operación de transfuguismo político promovida en Canarias. Nunca en la historia democrática de Canarias se había planteado de esta manera una operación que desde nuestro punto de vista tiene dos autores: Fernando Clavijo y Teodoro Sosa. Y todo para tratar de liquidar a Nueva Canarias a través de eso que llaman nuevo e ilusionante. Es una operación montada porque aquí lo que se pretende es hacer un nacionalismo de derechas en Gran Canaria bajo el paraguas de CC para luego gobernar la derecha en Canarias. Es crear la marca blanca de CC en Gran Canaria. Y para eso primero se van de uno en uno, para hacer el mayor daño posible a NC. Y luego fomentan la mayor operación de transfuguismo.