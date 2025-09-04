Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos embarcaciones en aguas del Océano Atlántico. C7

Mauritania intercepta una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico

La Gendarmería, fuerza de seguridad mauritana, informó que han sido trasladados a puerto y que ocho de ellos han sido hospitalizados en estado crítico

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:10

Las autoridades de Mauritania han anunciado la interceptación de una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico después de que supuestamente sufriera un problema técnico en la ruta, que tiene como principal objetivo las costas de las Islas Canarias.

La Gendarmería mauritana ha señalado en su comunicado que en la embarcación iban 171 «migrantes irregulares», entre ellos tres niños. En la operación participaron también agentes de la Guardia Costera y la Protección Civil, pero no se detalla dónde tuvo lugar la interceptación.

También ha manifestado que la barca «iba a aguas territoriales mauritanas» y ha agregado que todos los migrantes han sido ya trasladados a puerto, donde han recibido atención médica. Un total de ocho adultos se encuentran en estado crítico, por lo que han tenido que ser hospitalizados, según ha recogido el portal de noticias Sahara Medias.

Los trayectos entre las costas de Mauritania y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 5.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  7. 7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  8. 8 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  9. 9 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  10. 10 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mauritania intercepta una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico

Mauritania intercepta una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico