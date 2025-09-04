Mauritania intercepta una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico La Gendarmería, fuerza de seguridad mauritana, informó que han sido trasladados a puerto y que ocho de ellos han sido hospitalizados en estado crítico

Las autoridades de Mauritania han anunciado la interceptación de una embarcación con más de 170 migrantes en aguas del océano Atlántico después de que supuestamente sufriera un problema técnico en la ruta, que tiene como principal objetivo las costas de las Islas Canarias.

La Gendarmería mauritana ha señalado en su comunicado que en la embarcación iban 171 «migrantes irregulares», entre ellos tres niños. En la operación participaron también agentes de la Guardia Costera y la Protección Civil, pero no se detalla dónde tuvo lugar la interceptación.

También ha manifestado que la barca «iba a aguas territoriales mauritanas» y ha agregado que todos los migrantes han sido ya trasladados a puerto, donde han recibido atención médica. Un total de ocho adultos se encuentran en estado crítico, por lo que han tenido que ser hospitalizados, según ha recogido el portal de noticias Sahara Medias.

Los trayectos entre las costas de Mauritania y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 5.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.

