Maroto se disculpó por no reunirse con el Gobierno canario

La falta de contacto con el Gobierno de Canarias de la ministra había sido calificada como un desprecio a las instituciones de las islas por el partido de Clavijo, Coalición Canaria, que recordó que lo mismo ocurrió en otra visita anterior del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Pese a estos desencuentros, Clavijo ha indicado que aún es pronto "para valorar si la relación es buena o no" entre ambos gobiernos, aunque señaló que no sabe si "por errores o desconocimiento" no se ha tenido en cuenta al Gobierno de Canarias en las visitas de dos ministros.

No obstante, reveló que Reyes Maroto lo telefoneó este miércoles para disculparse y argumentar que había habido un error en la convocatoria de gabinete.

"Se disculpó, cosa que agradezco, y hemos quedado emplazados para reunirnos bien en Madrid bien en otra visita a Canarias", dijo Clavijo.

Agregó que se alegra de que se haya aclarado el malentendido y confía en que la cordialidad y el entendimiento institucional imperen en próximas visitas.

Para Fernando Clavijo, "es importante que se guarden las formas" y los protocolos adecuados en las relaciones entre instituciones, "independientemente de que después de sus visitas institucionales a nivel de partido hagan lo que estimen conveniente".