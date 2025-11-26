Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más Encabeza la lista un regidor tinerfeño, con 91.172,48 euros, y le siguen dos grancanarios. Hay otros que apenas cobraron 762 euros anuales

Efe Madrid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:45 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, es el regidor de los 88 de Canarias con el sueldo más alto: 91.172,48 euros anuales, según los listados publicados por el Ministerio de la Función Pública con datos correspondientes a 2024.

Es el duodécimo sueldo anual más alto de toda España, tras los alcaldes de Madrid (110.688,12 euros); Bilbao (105.557,28); Barcelona (104.000); Donostia/San Sebastián (96.965,68); Vitoria-Gasteiz (96.016,48); Sevilla (96.016,48); Málaga (95.500,63); Marbella (95.464,60); Burgos (94.555,36); Valencia (94.291,12); y Getxo (Bizkaia) (92.201,04).

En lo que a Canarias se refiere, y tras Luis Yeray Gutiérrez, figuran los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (75.564,66 euros); Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (72.828); Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (71.201,07); Arona, Fátima Lemes, (70.000); y Tías, José Juan Cruz (66.081,36).

También superan el umbral de los 60.000 euros anuales los regidores de Teguise, Olivia Duque, (65.810,02 euros); Mogán, Onalia Bueno (63.888,61); Candelaria, Mari Brito (63.000); y Guía de Isora, Ana Dorta (61.933,66).

En cambio, los alcaldes de Alajeró, Manuel Plasencia; Arafo, Juan Ramón Martín; Barlovento, Jacob Qadri; Fuencaliente, Gregorio Alonso; Los Llanos, Javier Llamas; Santiago del Teide, Emilio Navarro; y Mazo, Idafe Hernández, no cobraron en 2024 por ostentar dicho cargo.

Hay otros regidores en Canarias que apenas cobraron 762 euros anuales como el de El Pinar de El Hierro, Juan Miguel Padrón, o que no llegaron a los 5.000 euros al año, como la de Hermigua, Solveida Clemente, y Breña Baja, Borja Pérez Sicilia.

El alcalde con dedicación exclusiva que menos cobra es el de La Guancha, Alejandro Herrera: 13.050 euros al año.

Datos nacionales

El sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) aporta datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías de España, ya que el resto no los ha facilitado.

En total, son 1.270 los ayuntamientos que no han remitido esta información, y no solo de pequeñas localidades sino también algunos de grandes ciudades como Parla (Madrid), Ourense y Telde (Las Palmas), con más de 100.000 habitantes.

En el sistema figura que 2.265 alcaldes y alcaldesas no tienen asignada ninguna retribución, mientras 1.513 cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.700 eros según los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Son tres los alcaldes que cobran más de 100.000 euros al año y otros diez perciben más de 90.000; en otros 22 municipios el regidor recibe más de 80.000 euros; en 58, entre 70.000 y 80.000 euros; en 104, entre 60.000 y 70.000; en 239, entre 50.000 y 60.000; y en 600, entre 40.000 y 50.000.

Hay otros 477 ayuntamientos en los que el alcalde o la alcaldesa cobran entre esa media salarial en España de 33.700 y 40.000 euros.

En el otro lado, además de los 2.265 sin retribución, 25 perciben 100 euros o menos -el de La Pola de Gordón (León) ingresó el pasado año 2,68 euros y el de Navas del Rey (Madrid) solo 1 euro a pesar de que en su caso tiene dedicación exclusiva- y en total los mileuristas son 562.

De los 6.858 ayuntamientos de los que hay datos de 2024, más de la mitad, en concreto 3.587, no tienen dedicación exclusiva, aunque 1.322 sí tienen retribución, entre los 2,68 euros del de Navas del Rey (Madrid) y los 64.800,00 del de La Nucia (Alacant/Alicante) o los más de 50.000 también de los de Navalcarnero (Madrid) y Santa Margalida (Baleares).

Entre estos, solo 18 (el 0,5 %) tienen un sueldo superior a la media de los españoles.

En otros 1.656 municipios el regidor tiene dedicación parcial y todos ellos aparecen en el listado de Función Pública con retribución en 2024, las más altas las de los alcaldes de Reus (Tarragona), que fueron 73.219,34 euros, y Gijón (Asturias), que alcanzó los 68.916,07 euros.

En este grupo, 218 alcaldes (el 13,1 %) ganaron más que la media nacional.

Dedicación exclusiva tienen 1.615 regidores, entre los que 1.277 (el 79 %) ganan más que esos 33.700 euros de media, los que más los mencionados de Madrid, Bilbao y Barcelona y el que menos el de Navas del Rey (Madrid), con solo 1 euro.

Temas

Canarias

Ayuntamientos

Municipios