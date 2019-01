Los expedientes se acumulan tras diez días de huelga de Grecasa

Las Palmas de Gran Canaria

Diez días después de que los 134 trabajadores de Grecasa decidieran convocar una huelga indefinida, los pasillos de sus oficinas se encuentran «abarrotados» de notificaciones y expedientes sin tramitar. A día de hoy, ningún ciudadano puede solicitar, por ejemplo, un certificado para acreditar que se está libre de deudas. Las incidencias informáticas de la Agencia Tributaria Canaria no se gestionan y desde hace un mes no se emite ni una notificación electrónica. Las oficinas están bajo mínimos o cerradas.

Y ante este escenario, no existen visos de que la situación pueda mejorar en las próximas jornadas porque, tal como explica la presidenta del comité de empresa en Las Palmas y miembro del comité de huelga, Cristina Llamas (CSIF), la empresa no ha mostrado ningún interés por sentarse a negociar con los trabajadores para buscar respuestas a sus demandas.

La huelga se «recrudeció» ayer después de que la Inspección de Trabajo anulara los servicios mínimos impuestos por la Gerencia de Grecasa, circunstancia que llevó a los trabajadores que estaban en su puesto de trabajo a secundar el paro. Explica Llamas que preavisaron a la empresa de la huelga el nueve de octubre y no fue hasta el 14 de enero, un día antes de que empezara la movilización, cuando el gerente, Francisco Javier Mederos, avisó al comité de huelga de los servicios mínimos.

Sin embargo, éstos no fueron aceptados por los trabajadores por entender que eran «abusivos» ya que ellos no llevan a cabo servicios esenciales para la Comunidad Autónoma. Por este motivo, recurrieron a la Inspección de Trabajo, que declaró nulos los citados servicios mínimos establecidos por la empresa porque no se fijaron mediante un decreto.

La representante del CSIF denuncia que Grecasa está más interesada ahora en elaborar este decreto que en encontrar una solución al conflicto, ya que ni siquiera los han convocado para sentarse a negociar. Hasta ahora, explica, tampoco no se han podido reunir con la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona, ni con la consejera de Hacienda y presidenta del consejo de administración de Grecasa, Rosa Dávila, aunque sí mostró interés en conocer sus reivindicaciones en un encuentro informal la semana pasada, «pero no hemos vuelto a tener noticias suyas», explica la presidenta del comité de empresa de Las Palmas, Cristina Llamas.