Los ciudadanos no fallarán a la cita con las urnas

Yara es una de tantas personas que admitieron que, de cara a estas elecciones, no tiene claro que vaya a apoyar al mismo partido en todas las urnas, como así también reconocieron otros transeúntes como el abogado Emilio Collazos, que se detuvo en el photocall del Parlamento de Canarias para añadir que «en las nacionales voté y acerté porque me da el punto de que es quien puede solucionar los problemas. España tiene un gran futuro. Pero ahora iré a por las cinco papeletas y me tiran más las personas de aquí que miran por Canarias y que son los que conocen los problemas que tenemos en las islas y pueden solucionarlos», detalló el letrado.

Entre los muchos que respondieron a la llamada de CANARIAS7, solo uno de ellos reconoció que nunca había votado y que tampoco lo iba a hacer en esta cita de las cinco urnas: «No podré votar porque estoy en Gran Canaria y no hice el voto por correo, pero de todas formas no tenía intención de hacerlo. Nunca he votado en mi vida desde que cumplí los 18 años ya que no me interesa nada la política. Los veo a todos por igual y, aunque hace falta un cambio, no iré a las urnas ya que no sabría a quién apoyar ya que es una decisión complicada», destacaba Yenay Jesús Rodríguez, de 21 años. Él posaba junto a las hermanas Josefa y Valentina Sánchez que, a sus 87 y 81 años, interpelaban a este chico diciéndole que «¿cómo quieres que cambien las cosas si no votas mi niño?», entre sonrisas. «Te digo una cosa, nosotras toda la vida hemos votado y al principio siempre lo hacíamos al PP y nos llevamos un desengaño tremendo y por eso ahora queremos apostar por los canarios», reconocían abiertamente. «En su momento votamos por Coalición Canaria, pero ahora para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos encanta Nardy Barrios porque es una señora que se molesta por su isla. En el Cabildo deberían ir cambiando los gobiernos y no es que no esté contenta con Morales, pero pienso que tiene que moverse para que entre gente con nuevas ideas», exclamaban ante la mirada atenta de Yenay Jesús.

Precisamente la candidata Nardy Barrios fue una de las que más piropos recibió en esta mañana de pulso electoral. «Vamos a votar por Nardy Barrios porque es firme en sus propuestas y tiene las ideas claras y fijas. Ayuda mucho a la gente que lo necesita y eso hoy en día escasea en los políticos», detallaba decidida Ana Esther Martínez en compañía de su marido Fernando Rodríguez.