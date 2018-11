Las ediles socialistas de La Laguna dejan sus cargos tras la orden de Ferraz

Las dos concejales socialistas en el Gobierno municipal de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda, renunciaron ayer a las áreas que tenían asignadas en el Ayuntamiento y el PSOE ratifica así la ruptura del pacto con Coalición Canaria que ha mantenido a José Alberto Díaz en la Alcaldía y que ha provocado la total división del grupo socialista.

El secretario de Organización regional del PSOE de Canarias, Jorge González, explicó ayer que fue la ejecutiva local, que dirige Luis Yeray Gutiérrez, quien adoptó el acuerdo de salir del Gobierno municipal, una decisión que la dirección regional «respetó» y elevó a la dirección federal del partido. Ahora, agregó, ya existen «efectos resolutivos» y se ha hecho el camino inverso en este proceso orgánico, es decir, la decisión de Ferraz se comunicó a la ejecutiva local, que es quien se lo notificó a las dos concejalas. La renuncia, puntualizó González, debía ser «inmediata», tal como ocurrió.

La dirección regional del Partido Socialista ha desestimado la posibilidad de presentar una moción de censura contra el alcalde, José Alberto Díaz, porque entiende que no se dan las condiciones para ello. CC seguirá gobernando el municipio con sólo siete concejales de los 29 que conforman la Corporación. El Partido Socialista inició la legislatura con cinco concejales pero de ellos, tres -incluido el ex secretario local, Javier Abreu- figuran actualmente en grupo de los no adscritos.

Por otro lado, el secretario de Organización se refirió a la petición que 53 militantes del PSOE de La Laguna han hecho llegar a las ejecutivas regional y federal para que se someta a una consulta interna la salida del partido del grupo de Gobierno municipal, ejerciendo el derecho recogido en los estatutos de la organización.

González indicó que le llegó la solicitud ayer por la mañana y que, «como cualquier otro procedimiento orgánico, se estudiará y se contestará», aunque puntualizó que estas demandas requieren la firma de un determinado porcentaje de afiliados.

Hizo hincapié además en que «ahora la luz está sobre la situación que se está produciendo en La Laguna, pero esta petición de asambleas y consultas son habituales y se producen en muchas agrupaciones para asuntos concretos». Eludió confirmar si, tal como se apunta dentro del partido, es el entorno de las concejales cesantes las que han impulsado esta iniciativa. «No pregunto quien la firma ni por qué», dijo.