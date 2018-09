Jáuregui y la escuela de la memoria

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui presentó anoche en la sede de CANARIAS7 su libro Relato de Euskadi. Memoria de la paz, un texto que pretende ser, en palabras de su autor, «una reivindicación de la paz que hemos conquistado todos los españoles y la democracia».

El histórico militante del PSOE congregó a muchos miembros de su partido en la isla, ávidos de conocer el relato de la experiencia en primera persona de una figura destacada de la política en España durante los denominados años de plomo y la posterior llegada del proceso de paz en el País Vasco.

El acto contó con la apertura de Vicente Llorca, director adjunto de este diario, la moderación del columnista en estas páginas Rafael Álvarez Gil, y entre los invitados que no quisieron faltar se encontraron referentes del PSOE insular como Jerónimo Saavedra o Juan Fernando López Aguilar; el primer adjunto del Diputado del Común Felipe Alfonso El Jaber (PP) y José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Jáuregui, que es ingeniero técnico y abogado, atesora una larga trayectoria política. Militante socialista, fue vicelehendakari y consejero del Gobierno vasco, delegado del Gobierno y ministro de la Presidencia, parlamentario vasco, diputado en el Congreso y ahora europarlamentario.

Eso se notó en el respeto con el que fue tratado por la audiencia al acto. Su libro, según explica, es una cartografía del difícil proceso que se vivió en España con los movimientos armados que perseguían la autodeterminación de Euskadi. Un proceso que todavía tiene heridas abiertas que invita a olvidar para no recuperar viejas guerras. «Creí que nunca acabaríamos», expuso durante su intervención.

Ante ese escenario, Jáuregui invita a integrar a todas las partes en el proceso para evitar trazar las mismas líneas en la historia. «A los miembros de ETA que todavía quedan se les puede exigir que, para justamente facilitar un cierre de las heridas, colaboren en la investigación de los atentados no resueltos», dijo.

Jáureguí recorrió el camino desde el principio. Desde su origines en el barrio donostiarra de Pasajes, en tiempos de militancia sindical, cuando ETA comenzó a matar y él tenía en su entorno a simpatizantes del movimiento independentista. «Es mentira que ETA fuera una organización por la libertad», quiso enfatizar.

A lo largo de su recorrido por la memoria, Jáuregui se planteó una pregunta que es para él un golpe constante. «Qué hubiera pasado si ETA no hubiera decidido matar. Si hubiera creído en el proceso democrático que construimos después de la dictadura. Yo crucé varias veces a Francia, con gente como Juan María Bandrés para explicarles lo que estábamos haciendo y lo que iba a cambiar, pero no los convencimos. Y así hemos pasado estos 40 años», comentó con un amago de rabia en sus palabras.

Un ejemplo. Para Ramón Jáuregui la desarticulación de ETA fue ejemplar. «Hay todavía quien quiere vender la idea de que hicimos concesiones que no se podían permitir. No vale la pena discutir con ellos. Porque no es verdad. Ellos siguen en la cárcel para recordarnos nuestra victoria», expresó.

Sin embargo, al frente de su exposición, el histórico militante socialista, que ha anunciado su paso a un lado en la política activa recientemente, quiso darle todo el protagonismo a las víctimas del proceso. «El relato les pertenece a ellos», aseveró.

Aplicando el proceso que se vivió en el País Vasco a otros conflictos, como el catalán, que la actualidad se viven en España, Jáuregui volvió a apelar a la memoria y a la necesidad de volver a las formas de antaño. «España ha perdido el aprecio por el consenso. Tenemos que recuperar la idea del pacto», comentó.

Un ejemplo que también cree que se debe extender por otras latitudes.