La Mesa del Congreso rechaza la división del Grupo Mixto

El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplen PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias. Hay una segunda vía para constituir grupo propio: superar los cinco diputados más el 5% de los votos en todo el país, caso de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como ocurre con PNV, ERC y Bildu, que cuenta con grupo propio por primera vez.

En este contexto, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) --que son los de la coalición Navarra Suma--, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existe se aliaron para constituir el grupo de España Plural alegando que suman cinco escaños y que todos ellos superan el 15% en sus respectivas circunscripciones.

Sin embargo, los letrados no apoyan esta fórmula porque incumple el Reglamento. Por un lado, el informe recuerda que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, no se presentó en solitario, sino en coalición con Nueva Canarias, y la alianza no llegó al 15% de los votos en el archipiélago. Y por otro, cuestiona que UPN integre un grupo separado de los de sus socios de Navarra Suma: el PP y Ciudadanos.