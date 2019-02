La ausencia del Gobierno altera el pleno del Parlamento y enfada a Darias

"Pido disculpas por este retraso que no es imputable a esta Cámara, sino a que no está el Gobierno para comparecer", explicó Darias.

«Encaje de bolillos»

"Estoy intentando hacer encaje de bolillos: no podemos ir a comparecencias porque no está el Gobierno, no podemos ir a (proyecto de ley de) lectura única porque no está el Gobierno, no podemos ir a las interpelaciones porque no está el Gobierno", enfatizó ante el pleno.

"Lo único que puedo hacer es ir a las PNL (proposiciones no de ley, en las que el ejecutivo no interviene)", continuó Carolina Darias, y añadió: "no tengo otra, disculpen que esté hablando abiertamente pero es que es así".

"La única posibilidad que tengo es parar el pleno y creo que esa no es la medida", concluyó la presidenta del Parlamento, tras lo cual, en ausencia de todos los miembros del ejecutivo regional, empezó a debatirse una proposición no de ley.