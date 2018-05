La agenda canaria avanza pese a la censura

La decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de fijar para esta misma semana el debate y votación de la moción de censura del PSOE a Rajoy -jueves 30 y viernes 31- no afecta de momento al trámite de los principales aspectos de la agenda canaria, que sigue su curso casi a contrarreloj bajo la sombra de la incertidumbre por lo que pueda suceder en las próximas semanas.

En caso de que la moción de censura fracase, como parece previsible por el anunciado rechazo de Ciudadanos a hacer presidente a Pedro Sánchez, no habrá cambios en la actividad parlamentaria, lo que permitiría seguir avanzando en la tramitación del REF económico y la reforma del Estatuto de Autonomía, aunque la continuidad de la legislatura seguirá en el aire.

El plan b de la formación que preside Albert Rivera pasa por pactar con PSOE y Unidos Podemos una nueva moción de censura de carácter instrumental con un candidato independiente a la Presidencia, con el único objetivo de convocar elecciones generales para el próximo otoño. En el caso hipotético de que los socialistas aceptaran esta opción para forzar la salida del PP del Gobierno -la posibilidad de que Rajoy dimita o adelante él mismo las elecciones no asoma siquiera en el horizonte-, quedaría todavía al menos el mes de junio para tratar de sacar adelante los asuntos canarios, porque las Cámaras no se disolverían hasta 54 días naturales antes de la fecha que se elija para los comicios, que no sería antes de septiembre.

El PP por su parte confía en que la división de la oposición le permita sortear el terremoto político generado por la sentencia del caso Gürtel y aspira a prolongar la legislatura al menos un año más pese a la situación de inestabilidad. La hoja de ruta de los populares pasa por convocar un congreso extraordinario después del verano, con la opción de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas de 2019.

En cualquiera de los casos, hay coincidencia en que habrá tiempo suficiente para que los presupuestos estatales, que incluyen una mejora sustancial de la ficha financiera de Canarias y el 75% de bonificación a residentes para viajar a la Península, salgan definitivamente aprobados del Senado en torno al 20 de junio para su inmediata entrada en vigor.

A la espera de ver por dónde transcurren los acontecimientos políticos, hoy mismo está prevista una nueva reunión de la ponencia que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía canario –la siguiente será el día 5- en principio para dar un nuevo empujón al examen de las enmiendas y ultimar el informe. En el REF económico, otra prioridad para Canarias también en fase de ponencia, el grado de consenso es hace que pueda estar aprobado antes del verano.