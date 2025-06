Koldo y Ábalos, a sueldo de la empresa de la obra fallida de los cines Royal

F.S.A. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 22:43 | Actualizado 23:14h. Comenta Compartir

La empresa Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), que en 2022 ganó la licitación de la Agencia Tributaria Canaria para remodelar el edificio del antiguo cine Royal en Las Palmas de Gran Canaria como sede de ese órgano autonómico, aparece señalada en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como una de las que habría realizado de forma sistemática pagos a Koldo García y el entonces ministro José Luis Ábalos a cambio de contratas públicas.

Aquel contrato para adecuar el Royal acabó siendo fallido. Las obras siguen sin concluir y el edificio se mantiene cerrado a fecha de hoy. La licitación se convocó por 6,5 millones de euros para remodelar el interior del edificio Royal. Se presentaron 8 empresas y LIC fue la elegida. El Gobierno canario ha defendido la legalidad de aquella adjudicación. LIC acabó presentando concurso de acreedores sin haber terminado los trabajos.

En el informe de la UCO no hay una mención expresa a los trabajos en el Royal. Si la hubo en un anterior informe del caso Koldo, donde se alertó además de la coincidencia de Koldo García y el dueño de LIC alojados en las mismas fechas y en el mismo hotel en la capital grancanaria, en vísperas de que se licitase esa obra por parte de la Agencia Tributaria Canaria.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso este periódico, José Ruz, dueño de LIC, «se ha erigido en un elemento común a los principales investigados (Ábalos, Koldo y Aldama), habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo».

Asimismo, agregan los investigadores, «y con afán de ocultar el contenido de sus comunicaciones, ambos interlocutores habrían mantenido gran parte de las mismas a través de líneas telefónicas seguras desechables que habrían sido suministradas por Koldo y que habrían sustituido con asiduidad».

Adicionalmente, «habrían utilizado nombres en clave para referirse a personas o lugares, tratando de dificultar de ese modo la identificación de posibles implicados en la presunta consecución fraudulenta de contratos públicos en favor de LIC y otras empresas constructoras».

La UCO sitúa en marzo de 2019, el primer contacto entre Ruz y el que era asesor personal de Ábalos: fue un correo electrónico «en el que el primero mostró su interés en reunirse con el segundo. Dicha reunión se habría producido finalmente el 27 de marzo de 2019 en dependencias del propio Ministerio de Fomento».

Cerdán recomendó para un alto cargo a un directivo de Aena en Canarias

Un intermediario

¿Qué recibía Koldo García de LIC? Así lo resume la UCO: «La información obrante en la causa ha puesto de manifiesto que Koldo habría recibido sumas de dinero procedentes de LIC a través de Juan Carlos Etero Martínez. En este sentido, este empresario habría simulado la contratación de Koldo a quien dio de alta en la seguridad social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC al propio Juan Carlos Etero».

Asimismo, la presunta trama corrupta habría utilizado otra empresa favorecida en las contratas para dar empleo a Patricia Uriz, entonces esposa de Koldo García.

¿Llegaba dinero de LIC a Ábalos? La UCO detalla que «en junio de 2023 finalizó la canalización de pagos a Koldo por parte de LIC a través de Juan Carlos Etero. Así, el 15 de junio de 2023 este último le envió el documento de nómina correspondiente al mes de mayo de ese mismo año. En este contexto, se ha hallado una nota en el teléfono de Koldo, fechada el 19 de junio de 2023 en la que se expresa textualmente 'Mamon el ingreso mensual se terminó??? Que no se dime' y de la que, por su cercanía en el tiempo con los hechos anteriores, pudiera referirse al cese de los pagos mensuales por parte de LIC en beneficio de Koldo».

El 23 de noviembre de 2023 se produjo una conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos, donde el primero manifestaba que ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la «pensión» debido al hecho de que José Ruz (al que identifican como Pepe) «habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo recurrentemente».

De dicha conversación se desprende, según la UCO, que «Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José Ruz) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos, quedando lo restante en beneficio del propio»

La conversación referida fue así:

-Ábalos: ¿Has puesto el modo avión?

-Koldo: Yo ya lo he puesto el modo avión.

-Koldo: Vale… Te lo digo para que lo, para que tengas conocimiento de causa porque yo no quiero problemas, digo, con nadie. El tema de lo de la pensión, vale, yo ya no puedo hacer más. Por qué motivo, porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y y no me los pagan.

-Ábalos: ¿Ah no?

-Koldo: No me los pagan. Entonces yo ya con eso pagaba tu pensión y me quedaba con cuatrocientos euros, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas, y yo tanto (ininteligible). He hablado con nuestro amigo Cristian ¿vale? Se supone que va a subir a Madrid, si os veis…

Distanciados de Aldama

El informe de la Guardia Civil detalla que a mediados de 2020, tanto José Ruz como Koldo García «comenzaron a ocultar su relación directa» al empresario Víctor de Aldama. «A tal efecto y a modo de ejemplo, se observa cómo José Ruz solicitaba favores (reuniones, contactos, etc…) tanto a Koldo como a Aldama para fomentar los negocios de LIC, si bien se desprende que José Ruz no quería que Aldama tuviera conocimiento de que también estaba realizando las solicitudes directamente a Koldo».

José Ruz «no sólo habría mantenido un estrecho vínculo con Koldo, sino que también habría tenido un contacto personal con Ábalos. En este contexto se han observado reuniones presenciales tanto en el Ministerio como fuera de éste, e incluso en diversas ocasiones en su propio domicilio (tanto en la residencia oficial de Ábalos cuando éste ocupaba el cargo de ministro, como en sus residencias particulares de Madrid y de Valencia en la etapa posterior). De hecho, tras la salida del Ministerio, Koldo y José Ruz seguían refiriéndose a Ábalos como 'jefe'».

Seguidamente el informe desvela gestiones que Koldo García hacia ante altos cargos ministeriales a petición de José Ruz, vinculadas a contratas para la empresa LIC. La UCO detalla tres contratos en favor de LIC en los que aprecia «indicios de irregularidad en su tramitación». Se trata de una obra de emergencia en Asturias licitada por Adif; otra de conservación de carreteras en Teruel y una tercera en la autovía A-12. El coste de esas tres obras suman un monto aproximado de 78 millones de euros.

Cerdán y un cargo de Aena en Canarias

En el voluminoso dossier de investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay otra referencia a Canarias. Es en el apartado relativo a las gestiones que Santos Cerdán, que dimitió este jueves tras conocerse el informe, para asegurarse determinados nombramientos en el Ministerio que dirigía José Luis Ábalos. Esos contactos se hicieron a través de Koldo García y la UCO menciona dos anotaciones fechadas en junio de 2018 que incluyen a un directivo del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea en Canarias.

Se trata de mensajes que Santos Cerdán mandó a Koldo García y en ellos aparece el nombre de Francisco Ávila Sanz, director técnico de Aena en Gran Canaria, al que Cerdán propone para director de Construcción de Aena. El mensaje incluye junto al cargo la siguiente palabra: «Importante». La UCO circunscribe esas y otras recomendaciones en el contexto de las relaciones de Ábalos, Koldo García y también Cerdán con otra empresa a la que se atribuyen pagos a los políticos a cambio de un supuesto trato de favor: la constructora Acciona.