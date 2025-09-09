Otra investigación de la UCO sobre Torres

N.S. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03 Compartir

La UCO investiga al ministro Torres por el posible cobro de comisiones en su etapa en Canarias. Ese titular del periódico digital 'OK Diario' en su portada este lunes se encargó de recordar a los socialistas que en las próximas semanas se prevé conocer el contenido de información recabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que guardan relación con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El también secretario de los socialistas canarios siempre ha defendido su inocencia respecto a las acusaciones lanzadas del intermediario Víctor de Aldama, investigado en los casos Koldo e Hidrocarburos. Ahora 'OK Diario' detalla otra investigación paralela que se habría activado tras la detención del empresario libanés afincado en Tenerife Mohamed Derbah, muy conocido en círculos políticos y empresariales de esa isla.

Según esa información, la UCO estaría siguiendo el rastro de pagos hechos en la etapa en que Torres fue alcalde de Arucas. Fue ahí donde se inició su actividad política, que lo llevó también a ser diputado en el Congreso, vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Deportes del Cabildo grancanario y presidente de Canarias entre 2019 y 2023.

En cuanto a Mohamed Derbah, la instrucción de su caso continúa en un juzgado de Arona. En un informe policial se recogieron sus contactos con el diputado socialista Gustavo Matos, vicepresidente del Parlamento. En el dossier policial se detallaba cómo el empresario libanés habría buscado la mediación de Matos para rebajar la intensidad de las operaciones policiales contra clubes cannábicos en el sur de Tenerife. Matos no ha sido declarado investigado en el procedimiento contra Derbah y el juzgado rechazó su intento de personarse en la causa.

Según 'OK Diario', esta nueva línea de investigación de la UCO apuntaría «a que Torres y su entorno habrían recibido comisiones irregulares durante sus mandatos como regidor de Arucas. La investigación se enmarca dentro de las pesquisas ampliadas del caso de la trama de Santos Cerdán, actualmente en prisión. El empresario Víctor de Aldama desveló grandes comisiones ilegales solicitadas por la cúpula del PSOE y sus dirigentes autonómicos».

El citado diario agrega que «la UCO sospecha de los lazos del PSOE canario y la red de Mohamed Derbah, que operaba desde Tenerife con ramificaciones internacionales. Los agentes habrían identificado una metodología sistemática de blanqueo de capitales a través de sociedades pantalla y testaferros».

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó en su día a la UCO que analizara los vínculos y contactos entre Víctor de Aldama y Ángel Víctor Torres, así como de otras personas del entorno del hoy ministro. Lo mismo reclamó en relación con Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares. Tanto Torres como Armengol están aforados, de manera que si se apreciaran indicios delictivos el procedimiento llegaría al Tribunal Supremo.

En sede judicial, Víctor de Aldama declaró que Koldo García le había dicho que Torres reclamaba un pago de 50.000 euros y que él se negó a hacerlo.