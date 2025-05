Infancia mantiene la salida de los menores en verano y pide a las comunidades sus datos El ministerio hace un requerimiento formal que, de no atenderse en 10 días, puede llevarse a la Justicia. Con las cifras aportadas se establecerá la capacidad ordinaria

L. del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 7 de mayo 2025, 02:00

Pese al fracaso de la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia celebrada este lunes en Madrid, en la que no se llegó a un acuerdo sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, el ministerio continúa con la agenda marcada por el real decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. De hecho, mantiene el «horizonte del verano» como fecha de inicio de la redistribución.

Además, Infancia ha requerido formalmente a las comunidades los datos sobre sus centros de menores, plazas y niveles de ocupación. En esta ocasión, explican fuentes ministeriales, las regiones deben cumplir en un plazo de 10 días. Al no tratarse de una mera petición de información, sino de una comunicación institucional, señalan que, de no atenderse, el Gobierno central podría acudir a la vía judicial como un asunto contencioso-administrativo.

CAPACIDAD 1.700 Eran las plazas que tenia el sistema de acogida de menores de Canarias, 200 de ellas para migrantes. Hoy las islas tutelan a casi 6.000 menores extranjeros solos, y ha pasado de 20 a 86 centros. Hoy las islas tutelan a casi 6.000 menores extranjeros solos, y ha pasado de 20 a 86 centros.

En este sentido, explican las mismas fuentes, lejos de «dar un paso atrás», como expresó el lunes la consejera de Bienestar Social e Infancia de Canarias, Candelaria Delgado, desde el ministerio se considera que se «sigue avanzando» en dar solución al problema de hacinamiento de los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en las islas.

La sectorial extraordinaria ha sido «impugnada» por las comunidades gobernadas por el Partido Popular al entender que debía haberse celebrado una votación, y no se hizo. Sin embargo, al quedar clara la posición en contra de estas comunidades —algunas, como Madrid o Aragón, han presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto ley—, no fue necesario, y la ministra Sira Rego, que presidía la reunión, no la convocó.

De todas formas, que no se alcanzara un acuerdo por «unanimidad» en la reunión no afecta al reparto, insisten fuentes del ministerio. La propia norma señala que, de no haber consenso, el reparto se establecerá según los criterios que marca el mismo texto legal. Y en ese sentido se han solicitado los datos a las comunidades. Una vez que estos sean entregados, se podrá establecer cuál es la capacidad ordinaria de cada región, incluida Canarias.

Capacidad ordinaria

El siguiente paso será que la comunidad que vea sobrepasada por tres veces dicha capacidad tendrá que solicitar que se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Cinco días después, se trasladará la información al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia, y si los menores extranjeros no acompañados están inscritos ya en el registro, se podrá hacer una propuesta de reubicación atendiendo al Plan de Respuesta Solidaria que elaborará Infancia.

Rego anunció el lunes, además, que en dos meses convocará una nueva sectorial, esta vez ordinaria, para que las comunidades puedan hacer sus aportaciones y modificar algunos de los requisitos del reparto. Pero esto, aseguran fuentes del ministerio, no supondrá ningún «parón» en el proceso.

Personal especializado

La especialista en migraciones de la representación en España del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Sara Collantes, pidió este martes en un comunicado difundido por Efe la «implementación urgente» de los traslados, así como el «reparto económico» de los fondos por parte del Gobierno «con la mayor celeridad posible». Además, propone la creación de una unidad técnica especializada en infancia que se despliegue durante las próximas semanas en Canarias, Ceuta y las comunidades autónomas que lo requieran. La idea es que profesionales expertos —particulares o de entidades— puedan evaluar el interés superior de los menores, identificar sus necesidades y ayudar a que se les escuche.

Delgado: «Estoy tranquila, el decreto hay que cumplirlo» La consejera responsable de Infancia del Gobierno canario, Candelaria Delgado, matizó este martes sus palabras a propósito de que no se llegara a un acuerdo en la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia sobre el reparto de menores. Delgado dijo que «se daba un paso atrás» y que se sentía defraudada con el resultado. «Es por el sentimiento. Después de cuatro horas y media, parece que no hemos sabido exponer al resto de las comunidades cómo estamos en Canarias. Esa es la sensación. Hemos tenido que volver a explicar la situación grave que tenemos en las islas, por eso el paso atrás», explicó en conversación telefónica este martes. Cabe recordar que las comunidades donde gobierna el PP se han plantado ante el decreto, y algunas ya lo han llevado al Constitucional porque consideran que invade competencias autonómicas. La ministra Sira Rego dijo también que iba a celebrar otra conferencia, esta vez ordinaria, para que las regiones aportaran sus criterios –algo que no han hecho hasta el momento–, y ante esto Delgado cree que «siempre hay que tender la mano», pero que las islas necesitan «soluciones que se activen ya, y después nos sentamos a cambiar los criterios de reparto». Con todo, añade, se quedó tranquila al saber que Rego, en sus explicaciones, señaló que «no se supeditará una cosa a la otra». Delgado reconoció que el real decreto ley que permite el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades se está cumpliendo. «Y estamos tranquilos porque sabemos que la norma está aprobada y convalidada por el Congreso de los Diputados, y hay que cumplirla». Por eso también confía en que se están dando los pasos necesarios para que la redistribución comience en verano, tal y como previó Infancia cuando se convalidó el cambio en la Ley de Extranjería.