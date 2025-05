La Conferencia de Infancia culmina sin acuerdo, un «paso atrás» para Canarias en el reparto de menores

Nira Fierro (PSOE) critica el «portazo» del PP a Canarias

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, criticó este lunes que el Partido Popular (PP) vuelva a dar un «portazo» a Canarias con su negativa a acordar el reparto solidario de menores migrantes no acompañados que propicia el cambio legislativo aprobado a principios de abril.

«El PP vuelve a decir que no le gusta esta distribución de los niños y niñas de Canarias. Hoy lo han dicho las comunidades autónomas gobernadas por los populares. No sabemos cuántas veces más puede decir el Partido Popular que no a Canarias, o lo que es lo mismo, no sabemos qué tiene que pasar para que el PP diga que sí a Canarias, a la situación que vive Canarias y a dar respuesta a una demanda que tenemos la mayoría de las formaciones políticas en Canarias, y que ha impulsado el Gobierno de España con esa reforma del artículo 35», dijo Fierro en declaraciones a los medios de comunicación.

La socialista señaló las «absolutas barbaridades» que se dijeron antes de la reunión de la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia en Madrid, «como, por ejemplo, la que dice la consejera de la Comunidad de Madrid: Esta acogida es ilegal y solo se hace para contentar a Puigdemont». Sin embargo, afirmó: «Aquí tenemos claro que a quien no contenta es a Canarias y a quien deja otra vez en evidencia es a sus compañeros de formación política del Partido Popular de Canarias y al vicepresidente del Gobierno de Canarias del PP», dijo en referencia a Manuel Domínguez.