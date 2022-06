«Con toda la humildad, me veo presidiendo Canarias»

- ¿Después del triunfo del PP en Andalucía, es momento de rebajar la euforia?

-Los resultados obtenidos por Juanma Moreno son para disfrutar y celebrar, pero que eso no te eleve los pies del suelo. Indistintamente de lo que haya pasado en Andalucía, hay que ser consciente de que cada territorio es distinto y no quiero quitar nunca el pie de la prudencia y seguir trabajando incluso más que antes.

-Están ustedes convencidos de que esa ola llegará a las islas

-No tengo la menor duda de que lo que ocurre es el efecto Feijóo. España estaba falta de un hombre sereno, responsable, con experiencia, serio, que es lo que ofrece Feijóo. La ola ha llegado a todo el territorio nacional y Canarias no es ajena. Por lo tanto, debemos aprovechar el momento para que, si los ciudadanos están un poco más atentos al Partido Popular, escuchen, sepan cual es nuestro proyecto, nuestro programa, nuestra idea de gestión y que entiendan que allí donde llega el PP a gestionar, siempre se consolida: Galicia, Madrid, Castilla-León y ahora Andalucía. Ese es el objetivo que perseguimos en Canarias.

-Desde que accedió a la Presidencia del partido ha presentado un perfil moderado y ha ofrecido mano tendida al Gobierno.

-Soy una persona moderada y en este tiempo he apostado por tender la mano, presentar propuestas, ayudar en lo que creo que es positivo para los canarios y estar enfrente de lo que creo que es negativo. Ese estilo, que lo traigo de mi gestión municipal, no lo voy a cambiar porque creo que es lo que se necesita en esta tierra.

-Mano tendida y propuestas que no ha recogido el Gobierno de Canarias. ¿Se equivoca el presidente Torres en no aceptar ese guante que usted le ofrece?

-Se equivoca de lleno. No porque las propuestas sean del PP son malas priori. Hemos puesto muchas iniciativas sobre la mesa y a ninguna se le ha hecho caso. Hemos hablado incluso del impuesto especial al combustible, que votaron en contra pero luego lo aplicaron. Lo mismo que ocurrió con el bono turístico. No tiene sentido rechazar todo aquello que presenta el PP porque sea de un color político cuando se ha demostrado que son buenas para Canarias. Sigo esperando que el Gobierno entienda que nuestra labor en la oposición no es la de criticar, sino aportar, ayudar y estar al lado de los canarios.

-El programa de gobierno que está presentando tiene como propuesta estrella la rebaja de impuestos. ¿Eso es lo que necesitan los canarios?

-Estamos hablando de nuestro plan para gobernar porque el PP hoy es alternativa de Gobierno. Hace mucho tiempo que no se habla de nosotros como elemento fundamental del Gobierno y debemos estar preparados. Ese plan tiene cuatro patas: la social, sector primario, la sanidad y la económica. En este aspecto, copiando de donde se hace bien, como Madrid, tenemos que plantear un alivio fiscal urgente. El presidente del Gobierno de España ya ha escuchado la propuesta de Feijóo y esperamos que las propuestas del PP de Canarias sean escuchadas por Ángel Víctor Torres en el momento en el que dicen que hay salud financiera, que hemos tenido superávit del año anterior y se ha recaudado mucho más de lo previsto.

-¿Qué ocurre entonces?

-Estoy absolutamente convencido de que el problema de Canarias no es un problema de recursos, sino un problema de gestión. Si ha habido superávit en 2021 es que ha habido suficientes recursos. Sin embargo los resultados son los que todos conocemos: Canarias es la comunidad con mayor pobreza, la segunda peor en la gestión de la Dependencia, uno de los lugares donde menos inversión extranjera llega teniendo el REF -esto hay que hacerlo ver-. Por lo tanto, yo creo que Canarias hoy está peor que antes con más recursos. Los mayores fondos de la historia los está gestionando este gobierno.

-Dice que el PP es alternativa de Gobierno. ¿Se ve liderando el Gobierno de Canarias, no como apoyo a un Ejecutivo presidido por CC u otro partido?

- Con toda la humildad y con los pies en el suelo, le digo que sí. El Partido Popular hoy tiene la posibilidad de ostentar la Presidencia del Gobierno de Canarias a partir de 2023 sin lugar a dudas. Nos queda una labor importante, hacer saber a los canarios cual es nuestro plan para gobernar.

-¿Llegado ese momento tendrían líneas rojas para pactar?

- Hablar de líneas rojas sin haber escuchado a los ciudadanos me parece un absurdo. Hay que respetar a los canarios cuando ejerzan su derecho al voto y a partir de ahí, llegarán los análisis. Ahora bien, el PP no va a entrar a cualquier precio en un Gobierno. Si hay una propuesta que ataque directamente a esta comunidad, no lo vamos a apoyar, venga de donde venga. No tiene sentido que uno esté en política para ayudar a los ciudadanos y luego llegue a acuerdos con quien piense que hay que acabar con esta comunidad, que hay que limitar derechos, prohibirlo todo... Hoy vemos un Gobierno que en vez de proteger, prohibe. Y un elemento fundamental de ese Gobierno -Podemos- pretende que se acabe con todo lo existente. Hay cuestiones que no comparto y tendremos que hablar de programas más que de personas.

-Esta semana mientras ustedes hablaban de la ola del PP, el PSOE ha destacado la solidez de Torres. ¿Es un handicap para usted el desconocimiento que tiene entre la población?

- Cuando uno quiere cumplir un objetivo, tiene que tener claro los pros y los contras. Yo soy consciente de mis debilidades y una de ellas es el bajo nivel de conocimiento en determinados lugares de las islas porque he estado centrado en Los Realejos y en Tenerife. Pero cuando las cosas pintan mal, los ciudadanos siempre buscan la referencia del PP, y estoy convencido de que lo van a empezar a hacer. Y ahí es donde me tienen que encontrar, es decir, no solo me tienen que conocer, sino que tiene que parecerles que lo que planteamos es lo correcto.