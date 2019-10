Torres, convencido de sumar al nuevo presupuesto 223 millones

«La certidumbre de que las entregas a cuenta van a venir es absoluta». Así de rotundo se manifestó ayer el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, un día después de que su homólogo en el Estado, Pedro Sánchez, anunciara en un mitin que «vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre».

Para Torres, la palabra de Sánchez es prácticamente indiscutible, entre otras cosas porque en su entorno la información que se maneja es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está a punto de tener todos los parabienes jurídicos para hacer la transferencia con garantías. En el caso de Canarias, supondrá unos ingresos de 223 millones de euros aproximadamente, que se podrán incorporar al presupuesto de 2020 antes de que éste sea aprobado por el Parlamento.

Hasta la convocatoria de las elecciones generales, la Abogacía del Estado advirtió en un informe solicitado por Montero que un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que comprometan al que se constituya con posterioridad. Sin embargo, la misma convocatoria y sobre todo la fecha en la que está puesta -10 de noviembre- juega a favor de la reclamación de Canarias; «aún teniendo nuevo gobierno después de las elecciones, éste no va a poder presentar el proyecto de ley de presupuestos ni siquiera en diciembre por lo tanto, el de ahora no compromete gastos para el siguiente», explican fuentes vinculadas directamente con Torres.

El jefe del Ejecutivo autonómico mostró tanto convencimiento en sus expectativas que se permitió recordar como el 29 de agosto, al salir de la reunión mantenida con la ministra de Hacienda, «dijimos que las entregas a cuenta estaban garantizadas». Apuntó también que «en el Parlamento nos dijeron que éramos unos confiados», en alusión indirecta al Partido Popular (PP). «Ahora que el presidente Pedro Sánchez lo ha confirmado, le acusan de hacer electoralismo -reprochó-. Pese a todo esto, las entregas a cuenta van a venir antes de las elecciones», insistió.

La salida jurídica que podría estar esperando la ministra de Hacienda podría tener que ver con lo adelantado por el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno autonómico.

Julio Pérez, que también es abogado, informó el pasado 19 de septiembre que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma estaban en la tesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez podría abonar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta sin comprometer al que le sucediera.

En cualquier caso, para que el Ministerio de Hacienda pueda librar los fondos se precisa de la aprobación previa de un decreto-ley en un consejo de ministros y, con posteridad, de la convalidación del Congreso de los Diputados. En este momento, la Cámara está disuelta, por lo que tendría que ser a través de la Diputación Permanente.