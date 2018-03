Canarias confía en poder invertir todo su superávit

Canarias, Baleares, País Vasco y Navarra fueron las únicas comunidades que cerraron el ejercicio de 2017 con superávit. En el caso de Canarias, estos remanentes ascendieron a 295 millones, una cifra equivalente al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB). Ahora, el Gobierno de Fernando Clavijo confía en que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado aprobado ayer incluyan la flexibilización de la regla de gasto y esta partida se pueda utilizar en su totalidad.

En este sentido, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, apuntó que la regla de gasto limita a las comunidades autónomas cuya economía crece por encima de la media e impide gastar por encima del gasto financiero del año anterior.

Por eso, recordó que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de julio, Canarias «votó en contra del Partido Popular -fue necesaria una segunda reunión- para reivindicar que esta limitación fuera flexible» y que las autonomías que incurrieran en superávit lo pudieran «volcar» en inversiones financieramente sostenibles en servicios públicos en el ámbito de su competencia. Puntualizó al respecto que «el 80% del gasto de la Comunidad canaria está orientado a servicios sociales».

Una vez aceptado ese compromiso por parte del Ministerio de Hacienda, Dávila «no duda» de que estará recogido en un artículo de los Presupuestos del Estado, de tal manea que Canarias y el resto de comunidades puedan invertir «todo» este superávit en servicios públicos. Señaló asimismo que, después de un acuerdo entre Hacienda y la FEMP, las administraciones locales ya han visto como se incrementaba el catálogo de inversiones financieramente sostenibles para «volcar» su superávit. A partir de las nuevas cuentas, también lo podrán hacer las comunidades, insistió.

En cualquier caso, y a falta de conocer en profundidad el contenido del proyecto de ley, la consejera considera que disponer de presupuestos para este año es «positivo» porque supone que el Archipiélago «puede recuperar las inversiones que se perdieron en su momento, como los convenios de carreteras, costas, obras hidráulicas, ayudas al plátano, PIEC, etc.» atendiendo a los compromisos cerrados por Madrid con el Gobierno canario.

«el psoe no se entera». Además, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias criticó ayer la posición del Partido Socialista después de conocer el superávit de la Comunidad Autónoma en 2017, al entender que se han dejado de gastar 295 millones. Rosa Dávila indicó que «el PSOE no se ha enterado, ocho meses más tarde, que el Gobierno de Fernando Clavijo, ya se plantó frente al Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder utilizar el superávit. Es la regla de gasto la que limita su inversión, no se trata de que no se haya ejecutado», puntualizó.