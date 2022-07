El Gobierno reitera su firme compromiso en la defensa y cumplimiento del REF de Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibió este lunes, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, a una delegación de la Asociación Española de Asesores Fiscales y de los Colegios de Economistas. En declaraciones posteriores a la prensa, reiteró «el cerrado compromiso» de su Gobierno con la defensa y cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Aunque subrayó que, en la actualidad, es cuando más se aprovechan las ventajas que implica el REF y la pertenencia de Canarias a las Regiones Ultraperiféricas de la UE (RUP), el jefe del Ejecutivo es consciente de que siempre cabe la mejora y actualización de un mecanismo clave en el desarrollo socioeconómico de las canarias y canarios, en línea con lo expuesto por estos expertos durante la cita.

Torres indicó a la prensa que su Ejecutivo ha demostrado en los últimos tres años su firme compromiso con el fuero canario. Durante la reunión, le trasladó a los expertos fiscales que el Gobierno se muestra abierto a seguir mejorando el REF de forma conjunta. «Las aportaciones que han hecho son importantes, como también el trabajo que hemos desarrollado en estos años, que se han traducido, por ejemplo, en la prórroga del periodo para la materialización de la RIC durante un año o en el hecho de que todas las partidas del presupuesto de 2022 tenían un concepto específico y sumaban la cifra global más elevada de la historia del REF», explicó el presidente.

No obstante, Torres es consciente de que se necesita «pulir, mejorar y actualizar algunas cuestiones, para lo que debemos trabajar de la mano porque el REF sólo le pertenece a las canarias y canarios pues costó conseguirlo y, desde el principio, quedaron claras las singularidades de nuestra tierra». En este sentido, se congratula de que «nunca haya estado tan consolidado como ahora», aunque insistió en la necesidad de que quede apartado de la lucha partidista, «por lo que me satisface que esto lo hayan reconocido hoy los asesores fiscales y económicos con los que me he reunido».

📽️ @avtorresp ha trasladado el "cerrado compromiso del Gobierno de #Canarias en la defensa del Régimen Económico y Fiscal" en su reunión con la @AEDAF. El presidente insiste en la necesidad de que se conozca más y mejor el REF entre la sociedad canaria y los centros docentes pic.twitter.com/c5TISwCvn9 Presidencia GobCan (@PresiCan) July 4, 2022

Como ejemplo de esa necesidad de actualización, en la reunión se aludió a lo ocurrido con el volcán de La Palma. «También en esto -insistió-, vamos a trabajar de forma conjunta porque se trata de los futuros años, legislaturas en Canarias y a escala nacional que tendrán un gran volumen de recursos económicos de Europa». A esto se añade la condición de RUP de las Islas, «lo que hace que Canarias tenga consolidados derechos que no son aleatorios, sino de justicia por nuestra periferia, lejanía, insularidad y estatus económico y fiscal diferenciado frente al resto de territorios». Según subrayó, en la defensa de estas singularidades «vamos a hacer piña el Gobierno, los partidos y los expertos fiscales y económicos».

En la reunión también se coincidió en la conveniencia de que el REF se conozca más entre la sociedad canaria y que se difunda en los colegios. «Debe saberse mejor qué es el REF y cómo nos afecta, qué es la Zona Especial Canaria y cómo se constituye, la Reserva de Inversiones o ser una Región Ultraperiférica. Para eso, hay que llevar esta información a los centros educativos y hacer un esfuerzo divulgativo de nuestro acervo económico, fiscal y cultual en el día a día», recalcó.