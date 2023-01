El Gobierno garantiza más agilidad tras asumir las competencias de Costas

Después de años de negociación, Canarias asumió el 1 de enero las competencias en materia de Costas. El nuevo escenario garantiza, según el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que aumentarán «el ritmo y la intensidad» en la gestión y, por tanto, se ganará en «agilidad».

Eso será posible no solo por «la proximidad en el terreno y que ya no habrá que ir a Madrid», sino porque se dispondrá de más recursos. Lo importante, dice, es que la comunidad autónoma «tiene ahora un papel protagonista».

Es también la lectura que hacen los empresarios turísticos, que acogen estas transferencias «ansiosos y con esperanza» y confiados en que la cercanía en la toma de decisiones y la «comprensión de las necesidades» permitirán la celeridad que requiere la tramitación de concesiones y servicios.

Al respecto, la vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Águeda Borges, subraya la importancia que tiene para el sector que las competencias de Costas se ejerzan por el Gobierno canario.

EL DATO 25 personas se incorporarán a la Consejería de Transición Ecológica con 'cargo' a la comunidad autónoma para gestionar el área de Costas. José Antonio Valbuena espera que estén trabajando a final de enero.

A su juicio, el decreto de transferencias es «genérico» y «no debe entenderse que hay cosas que se quedan en el Estado excepto la capacidad de deslindar aquellos tramos de costa que no están definidos». Para Borges es «claro» que todos los expedientes no resueltos por parte del Estado deben ser traspasados «sin exclusión para que se resuelvan aquí».

Jurídicamente, explica, esta situación es así desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018» y viene avalada por «infinidad de sentencias» del Tribunal Constitucional.

Injerencias

Señala que el TC ha reconocido que una vez las competencias están en un Estatuto, es la comunidad quien debe ejercerlas y el Estado debe abstenerse para no cometer injerencia. Esto no ha ocurrido en Canarias porque Madrid «ha estado tomando decisiones importantes y exnovo, no de continuidad, sobre asuntos esenciales».

Cita como ejemplo que en los últimos tres años, ha abierto expedientes para redefinir deslindes en Arguineguín o en Playa Blanca. Es el caso también de los expedientes abiertos a los hoteles Tres Islas y Oliva Beach en Fuerteventura «para atacar las concesiones legítimas y legales que existen en esos establecimientos».

En este sentido, José Antonio Valbuena subraya que en la resolución de estos expedientes, el papel de Canarias «será activo» porque «ahora juega un papel que no tenía antes». El trámite pasa por retomar estos asuntos y estudiarlos en su totalidad antes de adoptar cualquier medida. Apostilla que «entendemos que se debe resolver en Canarias, pero la ley sigue siendo la misma».

Críticas

La dirigente de la patronal turística no escatimó críticas con el papel del Ministerio de Transición Ecológica en este proceso: «No espero nada porque su comportamiento sistemático ha sido no ceder ni las competencias ni la capacidad decisoria» y agrega que «su comprensión y sensibilidad con Canarias han brillado por su ausencia».

Su opinión es rebatida por Valbuena, quien sostiene que la negociación de las islas ha sido la más rápida entre las comunidades que cuentan con estas transferencias.

En cualquier caso, Borges está convencida de que a partir de ahora habrá «más comprensión» con las demandas del sector turístico porque el Gobierno canario «es consciente de lo que nos jugamos» y de que es necesario contar con servicios exquisitos «protegiendo y preservando la playa y la costa».

Actualmente, dice, hay numerosas autorizaciones pendientes, desde hamacas de playa que llevan años esperando, chiringuitos que han estado guardados sin poder instalarse... «Estas cosas hay que abordarlas sin complejos, sabiendo cual es la industria que nos sostiene, mirando a otras comunidades que lo hacen bien para mejorar... El objetivo es tener una costa excelente», afirma Borges.