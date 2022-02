El Gobierno garantiza ambos fondos de pobreza e Inclusión

El archipiélago tiene garantizados para este año 35 millones de euros del fondo para la lucha contra la pobreza, cinco más de los que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y cuyo proyecto ya está en trámite. Una cifra que han puesto en valor desde la Consejería de Derechos Sociales al señalar que esta fue la primera vez que llegaba la cuantía íntegra a la Comunidad Autónoma, frente a los 12 o 18 millones de años anteriores.

«Esos fondos no están en riesgo y no se deben confundir con las ayudas específicas que ha convocado el Ministerio de Inclusión, que vienen con cargo a las subvenciones europeas», explicó el director general del departamento, Javier Bermúdez, después de que el PP cuestionara este martes en el Parlamento por qué Canarias no entraba en el reparto.

En concreto, criticaron que la Comunidad no podía «permitirse el lujo» de quedarse fuera, apuntando directamente a la «negligencia» de la Consejería.

Se trata de otros 110 millones de euros que el ministerio que dirige José Luis Escrivá ha decidido distribuir «por tandas» para proyectos piloto de itinerarios de inclusión social. «Es decir, no dependen de los datos de pobreza que tengamos en las islas sino que se destinan a un trabajo muy técnico para evaluar las acciones que funcionan en la atención a colectivos vulnerables», añadió.

En este sentido, el director general asegura que Canarias entrará en el segundo reparto de financiación, una vez se apruebe el decreto, previsiblemente entre marzo y abril. A pesar de que en el primero se beneficiaron nueve comunidades autónomas, cuyas iniciativas podrían estar más maduradas, ya a principios de año el archipiélago presentó su manifestación de interés en participar en tiempo y forma.

Recientemente, señaló Bermúdez, se ha entregado el proyecto correspondiente enfocado, en este caso, en reducir la brecha digital entre las personas que se encuentran en riesgo de exclusión.

«Desde la dirección general trabajamos muy coordinados con el Ministerio y hemos tenido diversas reuniones para perfilar el proyecto», afirmó. «Pero se debe distinguir muy bien entre esto y los fondos de pobreza».

Aclaradas ambas convocatorias, Bermúdez criticó que la oposición haya tratado de «confundir» a la ciudadanía en un contexto de especial incertidumbre y vulnerabilidad. Así, sentencia como «poco éticas» las manifestaciones en el pleno: «No sé si fueron hechas con mala fe o no, pero en cualquier caso falsas».

Desde Derechos Sociales se han mostrado abiertos a aclarar cualquier duda respecto a estos temas -aseguran que ya lo han hecho en solicitudes escritas- tanto a la oposición como «a cualquiera» que demuestre interés.

«Creo firmemente que pueden hacer su labor de control Ejecutivo de otra manera, con ideas y propuestas -insiste Bermúdez-Con la que está cayendo, la gente espera una política que mejore vidas, no politiquería».