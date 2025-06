Gobierno y empresarios rechazan quitar el Aiem, como propone Manrique de Lara

«No me pongo en la tesitura porque tengo la seguridad de que no va a desaparecer»

«A mí lo que me sorprende es que en estos momentos que yo entiendo que todos los sectores económicos y la sociedad en su conjunto deben demostrar su unidad para lograr una revisión y mejora del REF, haya quien, quizás no siendo el más indicado, rompa la unidad entre todos los sectores», señala el Virgilio Correa, presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca). «Las sectoriales más indicadas para hablar del Aiem son de agricultura, ganadería e industria, las que realmente conocen los efectos positivos que ha tenido sobre su actividad».

El Aiem, recuerda Correa, «es una de las figuras del Régimen Económico y Fiscal» canario que «protege a la ganadería, agricultura e industria. Y me quedo satisfecho viendo la respuesta de los grupos parlamentarios» de CC, PP y PSOE, que se oponen a suprimir el Aiem, algo que «nos debilitaría». «Nos pondría en una tesitura más difícil de la que ya tenemos, así que no me pongo en la tesitura porque tengo la seguridad de que no va a desaparecer». Además, apunta, es el Gobierno de Canarias y la Unión Europa quien señala la «efectividad» del Aiem. Ahora mismo se está en fase de elaboración del informe intermedio que se llevará a la siguiente evaluación para ser enviado a Europa.

En cuanto a la afectación en los precios de la cesta de la compra, Correa afirma que «es mínima».