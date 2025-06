El Gobierno desmiente a Vox: «No hay constancia de zonas prohibidas en Canarias» vinculadas a la inmigración

Ep Madrid Sábado, 21 de junio 2025, 14:04 Comenta Compartir

El Gobierno ha defendido la evolución a la baja de la criminalidad registrada por el Ministerio del Interior frente al discurso de Vox, que ha insistido en relacionar el aumento de delitos con la llegada de pateras a las Islas Canarias, hablando incluso de que ya hay «zonas prohibidas» o «no go zones», que es como se conoce a zonas en las que las Fuerzas de Seguridad no pueden acceder por estar bajo control de la delincuencia.

En una respuesta parlamentaria fechada el 5 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo niega esta posibilidad: «Se informa de que no existe constancia de 'no go zones' o 'zonas prohibidas' en las Islas Canarias; tampoco se ha detectado que se haya producido un aumento significativo de la criminalidad sino que, más bien, se ha producido un descenso como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria».

Vox sostiene que el «incremento incontrolado de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de las islas ha provocado un gran aumento de la okupación, las riñas tumultuarias y los apuñalamientos con arma blanca», citando el caso de Santa Lucía de Tirajana donde la inseguridad genera una «gran alarma social».

El Gobierno se remite a los datos del último Balance de Criminalidad del primer trimestre del año 2025 para indicar que las infracciones penales en el municipio de Santa Lucía de Tirajana «han experimentado una reducción del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior».

«No existe correlación»

«Respecto a la vinculación entre los hechos delictivos que se señala en la pregunta con la inmigración irregular que llega a las costas canarias, se indica que no existe una correlación entre ambos fenómenos», añade el Gobierno, reiterando lo que suele repetir el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las sesiones de control en el Congreso y el Senado.

También niega que haga falta un refuerzo de agentes en Canarias, remitiéndose a datos como que el Ministerio del Interior ha ofertado desde 2018 más de 40.000 nuevas plazas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

«En lo que respecta a los medios en las Islas Canarias, cabe indicar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con todos los medios y recursos necesarios para realizar su labor», concluye el Ejecutivo.