La capital se sitúa como la gran ciudad con más delitos contra la libertad sexual por población

Las estadísticas de criminalidad del primer trimestre del año en Las Palmas de Gran Canaria que publica el Ministerio del Interior responde al socarrón aforismo canario que dice «a peor la mejoría». ¿Es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad segura? Sí, según los registros oficiales porque en general bajan las infracciones totales (-6,5%) y disminuyen los robos, los hurtos, el tráfico de drogas y la cibercriminalidad. ¿Empeoran sus datos respecto a otras ciudades? Pues también porque aumentan los delitos más graves y porque la capital grancanaria ya no compite con Zaragoza por ser la ciudad donde se producen menos infracciones penales, como señalaban los datos oficiales del tercer trimestre de 2024. Ahora, tras la ciudad maña, la segunda ciudad más segura es Murcia. Y la capital grancanaria pasa a la tercera posición.

Es verdad que si la lupa se pone en las cifras absolutas, el número de infracciones registradas en Las Palmas de Gran Canaria (4.930) es imbatible. Ni Zaragoza (7.113) ni Murcia (6.049) se le acercan. Pero si se introduce la variable de la población residente, los datos empiezan a matizar el optimista esbozo primigenio.

Aquí Las Palmas de Gran Canaria sale mal retratada en los casos de delitos contra la libertad sexual. Y no solo porque aumentan un 65% respecto al primer trimestre de 2024, con 30 casos más, hasta alcanzar los 76, sino también porque si se toman como referencia en función de la población, Las Palmas de Gran Canaria es la que peor situación presenta en toda España.

En efecto, los 76 casos de ataques a la libertad sexual que se han producido en nuestra ciudad representan casi 20 incidentes por cada 100.000 habitantes, un índice que supera al que arrojan el resto de ciudades: los 440 casos de Madrid suponen 12,5 denuncias por 100.000 residentes; los 306 de Barcelona representan casi 18; los 59 de Zaragoza apenas son 9 en función de su población; los 59 de Sevilla se quedan en 8,6; los 55 de Murcia son casi 12 casos por 100.000 habitantes; los 66 de Málaga son 11,16; los 50 de Palma de Mallorca alcanzan un 11,6 de índice; los 69 de Alicante representan 19,2 denuncias por cada 100.000 habitantes; y los 105 de Valencia son 12,4.

En otras palabras, en términos absolutos, Las Palmas de Gran Canaria tiene el cuarto peor registro (solo superado por Madrid, Barcelona y Valencia), mientras que si se ponen estos datos en relación con la población, la capital grancanaria es la más insegura en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, excluidos aquellos asociados a la cibercriminalidad.

Sin embargo, hay diferencias entre los dos tipos delictivos que distingue el Sistema Estadístico de Criminalidad: las agresiones sexuales con penetración, por un lado; y el resto de delitos contra la libertad sexual, donde se incluyen comportamientos como el acoso sexual o el exhibicionismo, entre otros.

En el caso de violaciones, Las Palmas de Gran Canaria se produjeron 13 episodios, dos más que en el primer trimestre de 2024 una cifra que es superada por los 105 de Madrid, los 119 de Barcelona, los 14 de Zaragoza, los 15 de Murcia, los 17 de Alicante o los 21 de Valencia.

Sin embargo, si se atiende a la dimensión poblacional de cada una de las diez grandes ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria presenta un nivel de 3,42 casos por 100.000 habitantes. Y este indicador solo lo rebasan Barcelona (6,99) y Alicante (4,74).

Sin embargo, es en el resto de delitos contra la libertad sexual donde la capital grancanaria ha despuntado, arrastrando consigo la tipología general. En esta tipología se incluyen los abusos, el acoso, la inducción a la prostitución o el exhibicionismo. Todos ellos propiciaron 63 actuaciones, un 80% más que en el primer trimestre de 2024, cuando el número fue solo de 35.

Este fuerte crecimiento de casos explica que Las Palmas de Gran Canaria se sitúe a la cabeza de España en cuanto a este tipo de infracción penal de acuerdo a la población residente. Así, el indicador de la capital grancanaria es de 16,56 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 9,5 de Madrid; los 10,98 de Barcelona; los 6,55 de Zaragoza; los 8 de Sevilla; los 8,43 de Murcia; los 9,3 de Málaga; los 9,04 de Palma de Mallorca; los 14,5 de Alicante o los 9,95 de Valencia.

Tampoco sale bien parada Las Palmas de Gran Canaria en materia de homicidios. Aunque en números absolutos solo se produjo un episodio en los tres primeros meses de este año (en el mismo periodo de 2024 no hubo ningún caso), en relación a su población, la capital grancanaria ocupa el segundo lugar (0,26 casos por cada 100.000 habitantes).

En este caso, solo Málaga presenta un indicador más alto que la capital grancanaria, alcanzando, con sus tres casos, un indicador de 0,51.

Ese homicidio sitúa a Las Palmas de Gran Canaria en el mismo nivel que Madrid, Murcia o Valencia, con un registro también, pese a las diferencias poblacionales. A la cabeza de estas estadísticas se situaron Barcelona y Málaga, con tres asesinatos cada una.

En cuanto a las tentativas de homicidio, los tres casos contabilizados sitúan a Las Palmas de Gran Canaria en quinto lugar de España, por detrás de Murcia, Sevilla, Alicante y Valencia, siempre en relación a sus poblaciones.

Las estadísticas son más benevolentes con Las Palmas de Gran Canaria en el resto de los tipos penales. Así, no hay ninguna ciudad con mejor registro que la capital grancanaria en el caso de los robos con fuerza en viviendas, comercios, fábricas y otros inmuebles. Los 89 casos suponen un descenso del 35% respecto al primer trimestre de 2024 y suponen 23 casos por cada 100.000 habitantes. Solo Zaragoza se acercó algo a Las Palmas de Gran Canaria en este delito y su registro fue de 31,9 casos.

Además, la capital grancanaria ocupa la mejor posición en caso de robos por detrás de Málaga; en el supuesto de robos en domicilio, con solo Palma de Mallorca con mejores estadísticas; en los hurtos y en los robos de coches, en los que solo está mejor Zaragoza; en el tráfico de drogas, justo por detrás de Palma de Mallorca; en el resto de criminalidad convencional, donde nos superan con mejores estadísticas Zaragoza, Murcia y Málaga; y en cibercriminalidad, donde estamos por detrás de Zaragoza y Murcia.

Sin embargo, estos datos no reflejan la realidad, a ojos de los sindicatos policiales. El secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) considera que la falta de efectivos policiales derivada de la situación de conflicto laboral en que está inmersa la Policía Local desde hace seis meses tiene su reflejo en estas estadísticas. «El delito de tráfico de drogas baja no porque se haya dejado de hacerlo, sino porque la Policía ya no hace tantas detenciones», expuso, «y en cuanto a los hurtos, la gente muchas veces no denuncia por no ir a la comisaría y emplear el tiempo que esto requiere». En su opinión, en realidad se está produciendo un deterioro de la convivencia ciudadana.

El delegado sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Policía Local pidió al Ayuntamiento que evitara una interpretación positiva de los datos oficiales de criminalidad del Ministerio del Interior. «Lo que se puede observar es un aumento considerable de los delitos que crean mayor alarma social», indicó Francisco Melián, sin embargo, a efectos estadísticos tiene el mismo valor el hurto de una bicicleta que una agresión sexual. Por eso, hay que analizar los datos en función del tipo de delitos y no de forma general».