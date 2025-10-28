El Gobierno canario atribuye los fallos en el control sobre Siglo XXI al contexto de emergencia El Ejecutivo regional dice que en un contexto en el que se pasó de 20 a 85 centros y sin ayuda del Estado era «muy complicado garantizar los derechos de los menores»

Imagen de archivo de una trabajadora de Cruz Roja con dos menores llegados a El Hierro en un cayuco.

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias no «justifica» la falta de controles sobre la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ante la imputación de cuatro de sus directores de centros de menores por presunta malversación de dinero público —2,4 millones de euros—, pero la contextualiza en un escenario de crisis migratoria. «No es una justificación, pero estamos en un entorno en el que vamos de 20 a 85 centros, donde no contamos en ningún momento con la colaboración por parte del Gobierno del Estado y Canarias haciendo frente en solitario y dando respuesta casi a diario a los menores que iban llegando. Era muy complicado garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y darles el mejor tratamiento en cada centro», dijo el portavoz, Alfonso Cabello.

El también viceconsejero de Presidencia recordó que los hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción se produjeron en el período 2020-2022, «anterior a este Gobierno de Canarias». Y, «según la Fiscalía Anticorrupción, la presunta malversación contó con la dejación del Gobierno en aquel momento, presidido por Ángel Víctor Torres», ya que no se controlaba «el uso que se daba al dinero que entregaba a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI».

Apartados de sus funciones

Quienes están inmersos en el proceso de investigación «están apartados de sus funciones», pero aún no hay «sentencia firme». Por eso, añadió Cabello, el Ejecutivo no ha rescindido el contrato con la entidad. Hacerlo «de una manera unilateral sin una justificación clara» conllevaría «indemnizaciones», añadió. Pero cabe resaltar, continuó Cabello, que «la investigación es sobre unas personas en concreto, no va contra la fundación en general».

El portavoz insistió en que los hechos ocurrieron en un momento «de máxima emergencia migratoria y de máxima tensión y hacinamiento». De hecho, dijo, la Fundación Siglo XXI «tenía más de 600 menores en sus centros; ahora son 225». Si se hubieran cerrado los centros de la entidad, «no hubiéramos podido encontrar espacio para asimilar a esos 600 menores», reconoció. No obstante, sí se clausuró más tarde el de La Santa, en Lanzarote.

Cabello añadió que el Gobierno ha implementado «servicios de control mucho más exhaustivos» en la actualidad. Sin embargo, la Consejería sigue negociando como procedimientos de emergencia la gestión de los centros porque aún no se ha publicado el convenio que unifique los servicios y precios.

«Estamos siendo rigurosos con el dinero público y contundentes y colaborativos con lo que nos transmiten los juzgados en cada momento», añadió Cabello.

Torres pide que la investigación llegue «hasta el final»

También se pronunció este lunes el ministro Ángel Víctor Torres, quien evidenció su «respeto» a la investigación judicial y recordó que la entidad ya operaba antes de su mandato. y que continúa en la actualidad. En declaraciones recogidas por Europa Press Torres pidió que la investigación «llegue hasta el final» y que «se esclarezca todo absolutamente» dado que «puede haber habido, y eso lo dirá la justicia, actuaciones absolutamente fuera de lo que exige la ley».