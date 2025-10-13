El Gobierno de Canarias tramitará el primer astillero de construcción de barcos como proyecto estratégico El Ejecutivo regional declara estratégicas 19 iniciativas de carácter público y privado que recibirán una financiación conjunta de 100 millones

El Gobierno de Canarias tramitará el primer astillero de construcción de barcos (de pequeño porte o de 24 metros de eslora) de las islas como proyecto estratégico. La iniciativa ha sido impulsada por la empresa privada Wencoe Astilleros Canarios, bajo el título Astilleros automatizados Wencoe, y cuenta con una «alta inversión en I +D +i en el sector de la Economía Azul», tal y como detalla el Ejecutivo regional en una nota. El objetivo consiste en habilitar un astillero 100% sostenible en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la edificación semiautomizada de embarcaciones de ocio. Su puesta en marcha recibirá una inversión de 7,4 millones de euros y generará 27 empleos directos.

Se trata de uno de los 19 proyectos que el presidente canario, Fernando Clavijo, declaró este lunes como estratégico. Las iniciativas, que son tanto públicas como privadas, contarán con una financiación conjunta de 100 millones y abarcan las diferentes áreas estratégicas declaradas por Clavijo en junio de 2024, vía decreto. Algunas de estas son:Turismo Digial, Salud y Bienestar, Economía Azul, Astrofísica, Espacio y Aeronáutica, Digitalización y Sostenibilidad. En total, son 36 los proyectos autorizados como estratégicos desde 2024.

David Pérez-Dionis, director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, señaló a este periódico que estos proyectos comparten el mismo valor añadido, la innovación, y buscan un objetivo común, que es diversificar la economía canaria.

Pérez-Dionis explicó que el Gobierno canario apoya estas propuestas a través de tres ejes clave. Uno de ellos es «la propia ayuda y divulgación de los proyectos para que sean conocidos y aumenten su potencial». Otro, «el acompañamiento y ayuda en el alcance de las fuentes de financiación, fundamentalmente fondos europeos». Mientras que el tercero gira en torno a la «agilización administrativa», que se articulará a través de la nueva ley de Ciencia, actualmente en trámite.

Destacan otras propuestas de carácter privado declaradas estratégicas, como es ATHBioenergy, impulsada por ATHBioenergy Canarias, que persigue la construcción de cuatro plantas de biometano y fertilizantes de última generación en Gran Canaria, concretamente en Arinaga, donde ya está lista para entrar en funcionamiento, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Su inversión asciende a 65 millones.

También, DesaLIFE, de Ocean Oasis Canarias, que busca una solución para desalinizar el agua de forma sostenible y con cero emisiones, por medio de la energía undimotriz. Su financiación es de 10 millones.

En el ámbito público, se han declarado estratégicos los proyectos eDatos, que persigue una infraestructura de datos y metadatos estadísticos del archipiélago, SmartHub360, cuyo objetivo consiste en acelerar el aprendizaje colaborativo, a través de experiencias envolventes, y Talento Canario, que busca fomentar valores como la cultura del esfuerzo.

Resaltan, del mismo modo, los programas Estrategia Salud Zer0 Emisiones netas 2030 y La Gomera Sandbox Aeroespacial, que integran seis y siete proyectos respectivamente.

