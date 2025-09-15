El Gobierno de Canarias sufre una caída en su web y sede electrónica Aunque el sistema interno siguió funcionando, la ciudadanía se quedó sin acceso a los servicios telemáticos de la Comunidad canaria, incluyendo las gestiones con Hacienda

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:40

La obsolescencia de los sistemas de comunicación del Gobierno canario sigue pasándole factura a los sistemas autonómicos. Este lunes no se podía acceder a ninguno de los servicios del Gobierno canario en internet, ni a su portal ni a la sede, dejando sin servicio a miles de ciudadanos que no podían operar con la administración regional y realizar sus gestiones, ni siquiera con Hacienda. Con todo, la administración pudo funcionar porque el acceso interno se mantuvo. La caída, aclaró el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, «no afectó a ningún servicio público esencial».

Cerca de las 13.00 horas el acceso desde la provincia de Las Palmas quedaba prácticamente restablecido, y ya se probaba desde la de Santa Cruz de Tenerife, que continuaba con problemas.

Cabello explicó que el proceso de actualización de los sistemas que se está llevando a cabo provocó la caída. Cabe recordar que desde el pasado 30 de junio Canarias declaró la «emergencia tecnológica» en las islas, lo que le ha permitido contratar por la vía de urgencia los servicios y recursos necesarios para reforzar el sistema informático del Gobierno tras la caída a finales de ese mes del 24% de los servidores de la comunidad, 1.253 de los más de 5.000. La medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre.

Cabello explicó que ya están en vigor 14 nuevos contratos, dos menos antes de que se declarara la emergencia dado que se detectó que la obsolescencia de los equipos hacía inviable la renovación de los contratos.

También señaló que si la caída había provocado que algún ciudadano no pudiera entregar en tiempo sus documentación en un trámite los plazos se ampliarían.

El Gobierno canario no prevé ampliar la emergencia tecnológica más allá de finales de año, dijo Cabello, pese a que aún quedan grandes retos que afrontar en los sistemas tecnológicos de las islas

En ese momento el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, justificó la decisión en que la caída de los servidores obligó al resto a trabajar por encima de sus posibilidades, lo que propició, además, otras deficiencias en la prestación del servicio.