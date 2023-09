«El Gobierno actúa de forma irresponsable con la inmigración»

La situación vivida a finales de agosto en la patrullera Río Tajo, con base en el puerto de Las Palmas, tras rescatar a 168 migrantes que se dirigían a Canarias ha evidenciado, según el dirigente de Jucil, las condiciones precarias en las que los agentes de la Guardia Civil realizan las tareas de control de la frontera marítima.

–Tuvieron que repeler un intento de motín y carecían de condiciones para atender a los migrantes que estuvieron varios días en cubierta a la espera del permiso para ser desembarcados en Mauritania. Denuncian que hubo momentos de peligro real para la integridad de los agentes. ¿Esto responde a una situación puntual o va más allá?

-No es ni mucho menos un problema puntual, esto viene de atrás, la Guardia Civil es deficitaria en medios y personal. No solo es culpa de este Gobierno, aunque es verdad que se lleva la parte del león, sino también de gobiernos anteriores que no se han preocupado por la seguridad. La patrullera Río Tajo es un viejo remolcador de 50 años que España compró a Alemania y que lleva los colores corporativos de la Guardia Civil, pero es un cascarón que no está preparado. Las personas rescatadas estuvieron casi una semana en cubierta porque no hay sitio, haciendo sus necesidades por la borda, y no había comida, de hecho los primeros días solo se les pudo dar arroz y pan y mantequilla. Cuando se dieron cuenta de que no los estaban llevando a Canarias sino de vuelta a la costa africana se intentaron amotinar y fue cuando los agentes tuvieron que disparar al aire.

–Son muy críticos con la forma en la que Interior y la agencia europea de control de fronteras, Frontex, gestionaron la situación. ¿Qué tendrían que haber hecho y no hicieron?

-Mediar con las autoridades mauritanas para que autorizaran el desembarco. Se reaccionó tarde y mal. España tiene un acuerdo con Mauritania en materia de inmigración por el que le paga 10 millones de euros al año. Además la legislación marítima internacional que todos los países están obligados a acatar dice que cuando se produce un rescate de náufragos el navío que lo recoge lo debe dejar en el puerto más cercano, y en este caso el más cercano era el puerto mauritano de Nuadibú. De hecho, cuando los compañeros llegaron les mandaron fondear y allí había un destacamento de dos autobuses con 40 o 50 agentes mauritanos que parecía que eran pata llevarse a esas personas. Se produce una negociación entre Frontex y las autoridades mauritanas y al final estas dicen que no, y hay que llevarlos a Senegal.

–¿Qué demandan ustedes al Gobierno de España como asociación de la Guardia Civil?

-Una mayor implicación. Lo que pedimos además de que se actualice la plantilla y que se invierta en medios acordes a este tipo de situaciones, es que se haga uso de los instrumentos legales que tenemos, tanto estatales como supraestatales para frenar de forma más eficaz la llegada de inmigrantes. A Canarias han llegado más de 7.000 personas entre julio y agosto, y esta última semana hubo un día en el que llegaron casi 700 en 24 horas, ese ritmo es inasumible para una comunidad autónoma. Con una mejor aplicación de la legislación y más medios se podría controlar mejor ese repunte migratorio que estamos viendo. No digo que se pueda evitar del todo, pero sí reducirlo. Mientras no se haga se estará favoreciendo que se sigan perdiendo vidas en el mar y enriqueciendo a los traficantes de seres humanos.

–El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha abierto una ronda de contacto con distintos ministerios para poner los medios ante un previsible aumento de las llegadas en los próximos meses con la mejora de las condiciones del mar, y mantiene que hasta ahora solo el titular de Migraciones, Escrivá, ha sido receptivo, mientras que los responsables de Interior, Grande Marlaska y de Exteriores, Albares, «niegan la realidad». ¿Ustedes también perciben esa actitud?

-La realidad es que el Gobierno está actuando de manera irresponsable con la inmigración. Interior y Exteriores miran para otro lado cuando no mienten directamente. Tenemos la prueba cuando Albares dice que no hay problema y que Marruecos está colaborando plenamente pero los datos lo desmienten, porque el 70% de las personas que llegan proceden de territorio controlado por Marruecos, ya sea desde sus costas o desde las del Sáhara Occidental. Y eso a pesar de la cantidad de dinero que se lleva Marruecos, tanto de España como de Europa. En los últimos años la Unión Europea le ha dado a Marruecos 15.000 millones de euros. Pero el problema es que desde el momento que pagas por evitar un problema, el que cobra sabe que si lo arregla del todo no va a seguir cobrando. Y_las autoridades marroquíes llevan años utilizando la inmigración como elemento de presión diciéndole a Europa o me das lo que quiero o abro las puertas.

–Mencionaba antes la necesidad de actualizar la plantilla, ¿cuántos agentes mas hacen falta?

-Hay déficit de guardias civiles en toda España aunque le Ministerio del Interior diga que no. Faltan en torno a 17.000. Y en los próximos cuatro años la situación se va a gravar más porque hay cuatro promociones que por edad pasan a la reserva, y eso son 5.000 o 6.000 menos. La tasa de reposición es absolutamente insuficiente porque ni siquiera cubre los que salen. Necesitaríamos cinco o seis años con promociones de 6.000 agentes para empezar. Pero en el Ministerio de Interior no lo quiere ver, no se quieren gastar ese dinero y actúan con irresponsabilidad a la hora de cuidar la seguridad, que es un pilar básico en un Estado de derecho. El Gobierno trata a la Guardia Civil como si fuéramos personal no esencial.

–Jucil ha pedido que las comisiones de Interior y Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados investiguen de inmediato las responsabilidades «de la mala gestión y del desastre migratorio» ocasionado en la patrullera Río Tajo. ¿Qué esperan lograr con esa investigación si llega a producirse?

-Yo comparto aquello que se dice de que si quieres que algo se eternice monta una comisión de investigación, pero en este caso nuestro objetivo cuando reclamamos al Congreso que tome cartas en el asunto es que se hable de esto, de la gravedad del problema migratorio y de la falta de medios que sufrimos en la Guardia Civil, porque cuando no se habla de un problema y no se aborda, no solo no desaparece sino que se acrecienta, y eso es precisamente lo que tratamos de evitar.