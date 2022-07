Debate sobre el estado de la nación «Frustración» por la falta de referencias a los problemas y singularidades de Canarias Los representantes canarios lamentan que Sánchez no hablara de la inmigración ni de las consecuencias de los acuerdos con Marruecos

Durante la hora y media de intervención con la que abrió el debate del estado de la nación, Pedro Sánchez solo se refirió a Canarias cuando señaló que el Gobierno prepara inversiones para que el archipiélago canario y Baleares se conviertan en territorios plenamente descarbonizados.

La falta de cualquier otra referencia a las singularidades y problemas específicos de las islas en su discurso inicial decepcionó a los representantes canarios de las demás formaciones políticas, que lo calificaron de «frustrante», porque esperaban alguna alusión directa del presidente del Gobierno.

«Nada, no ha dicho absolutamente nada», señaló al término de la primera parte del debate la portavoz de CC, Ana Oramas, «las medidas que Sánchez ha anunciado para combatir la inflación no sirven para bajar la cesta de la compra en Canarias ni van a afectar a la economía de las islas», añadió.

En esta línea, recalcó que una de las medidas estrella que se van a poner en marcha, la subvención del 100% de los abonos de los trenes de cercanías y de media distancia a partir de septiembre, en nada sirve para ayudar al bolsillo de los canarios.

«Nosotros no tenemos trenes, lo que tenemos son vuelos interinsulares y vuelos con la península, que en esta época están a 400 euros incluso con descuento de residente», expuso la diputada nacionalista, «y lo que tenemos son fletes marítimos, que es por donde entran todos los productos a Canarias y que han subido un 500%, ¿qué pasa con eso? Ni una palabra», añadió.

Lamentó asimismo que Sánchez no ofreciera ninguna herramienta específica para que la ciudadanía de las islas pueda luchar contra la inflación pese a tener «la cesta de la compra más cara de España».

Además de la ausencia de medidas económicas, Oramas considera «irresponsable» que el presidente del Gobierno no hiciera ninguna alusión la nueva etapa de relaciones con Marruecos y las negociaciones para delimitar la mediana, y criticó especialmente que tampoco se refiriera en ningún momento a la crisis migratoria. «Son dos asuntos importantes de política estatal que afectan al futuro de Canarias y ni siquiera los nombró», expuso.

Oramas, que hoy tendrá ocasión de debatir directamente con el jefe del Ejecutivo en la segunda jornada del debate, adelantó que tras escuchar a Sánchez su intervención va a ser «muy dura y contundente». Ayer antes de comenzar el pleno tomó posesión de su escaño la nueva diputada de CC, María Fernández, en sustitución de Pedro Quevedo (NC), con lo que la formación nacionalista dispone ya de dos votos en el Congreso.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, que acudió ayer a la Cámara Baja para escuchar a Sánchez y arropar al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, calificó también de decepcionante la intervención del presidente del Gobierno.

«No tiene sentido que no haya hecho una mención a La Palma cuando ha hablado de los recursos económicos, y no es de recibo que no se haya referido a la relación con_Marruecos ni a la inmigración, cuando mueren cada día dos personas intentando llegar a Canarias », expuso.

Domínguez también echó de menos un mensaje para dar seguridad jurídica al Régimen Económico y Fiscal (REF) canario. «Hay una directriz de partido que consiste en echar las culpas a terceros», señaló, «me ha decepcionado, porque una vez más no ha considerado a Canarias», añadió.

Por su parte, la diputada canaria no adscrita del grupo parlamentario mixto, Meri Pita, criticó que Sánchez hable de Canarias como territorio descarbonizado «pero luego nos quiere meter la regasificación por decreto». Echó en falta asimismo que el jefe del Gobierno no hablara de Marruecos ni de inmigración, pese a las previsiones de incremento de llegadas en los próximos meses. Pita saludó las medidas coyunturales anunciadas por el presidente pero considera que «falta valentía» para adoptar «medidas estructurales de gobierno progresista», indicó.