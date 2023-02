Franquis: «Las actuaciones del Plan de Vivienda marchan al 40%»

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, se ha mostrado este viernes «moderadamente satisfecho» porque el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 tenga en marcha el 40% de las actuaciones previstas a los dos años de su puesta en marcha.

Franquis ha comparecido a petición propia en comisión parlamentaria para hacer un balance del nivel de ejecución de dicho plan y, ante las críticas de los grupos de la oposición, ha esgrimido que si se compara con los de anteriores legislaturas está « muy satisfecho«, teniendo en cuenta que recientemente se entregaron 24 viviendas en Valverde (El Hiero) de un plan de 2008.

Ha recordado que el plan nació con una ficha financiera de 600 millones de euros y con el objetivo de construir 5.900 viviendas, y a estas alturas se están llevando a cabo 38.920 actuaciones y están comprometidos 332 millones.

En total hay 2.251 nuevas viviendas «en marcha», aunque están en « diferentes fases«: algunas que han sido adquiridas (407) y otras están en fase de proyecto o de licitación (1.844), de las cuales 16 se están ya construyendo en Ingenio y 100 en Santa Cruz de Tenerife.

También se han iniciado actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y rural que afectan a 9.952 viviendas, siendo Canarias «un modelo» a nivel nacional, ha ensalzado Franquis; y se han firmado acuerdos con ayuntamientos y con la iniciativa privada para construir viviendas.

El consejero ha aludido asimismo a la concesión de ayudas al alquiler, incluidas las del bono joven, y para la adquisición de primera vivienda, que han beneficiado a 16.220 personas.

Política de viviendas

Franquis ha enfatizado que en Canarias no ha habido durante años una «política de vivienda», lo que habría ayudado a rebajar la cifra de actual demandantes, por encima de los 20.000, y a afrontar la «tensión» en las zonas residenciales de las ciudades y la « especulación«.

Igualmente, ha recalcado que los expedientes de construcción de viviendas tienen una duración media de 22 meses, entre que se encarga la obra hasta que se comienza a ejecutar; plazo que prácticamente coincide con el inicio de ejecución del plan.

Y, por último, ha aludido a « las dificultades« en la ejecución de un plan de esta naturaleza, pues »depende de la voluntad« de otras administraciones, en cuanto a la disponibilidad de suelo, concesión de licencias o la cogobernanza con el ejecutivo regional.

Socorro Beato, diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), ha reprochado al consejero que a pesar de manejar «el mayor presupuesto de la historia» en materia de vivienda no se aprecian «resultados tangibles», a pesar de que se encontró con «un plan hecho» pero tardó «un año para hacerle cambios de maquetación y presentarlo».

Franquis le ha replicado que no había plan, sino una « memoria de actuaciones que nadie sabía qué significaban«, y que además no estaba territorializada y carecía de ficha financiera, y fue objeto del »más duro dictamen« que jamás haya hecho el Consejo Económico y Social.

Beato también ha criticado que el consejero haya hablado en su comparecencia parlamentaria «más de objetivos que de resultados», y al igual que la diputada del grupo Mixto Vidina Espino le ha preguntado por las 500 viviendas que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, prometió durante el debate sobre el estado de la nacionalidad que se entregarían en 2022.

Luz Reverón (grupo Popular) le ha afeado al consejero que hable del pasado para criticar la ausencia de una política de vivienda, e ignore que el PSOE formó parte del gobierno regional en dos etapas diferentes entre 2011 y 2016.

La diputada popular ha recordado que al comienzo de legislatura eran 18.000 los demandantes de vivienda social en Canarias y ahora son 20.200, por lo que ha concluido que las actuaciones en marcha « no están llegando a quienes lo necesitan«, de ahí que en el ejecutivo regional no pueden »sacar pecho« con estas cifras, ya que está »incumpliendo« sus compromisos en esta materia.

Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) ha recordado que su grupo proponía establecer como prioridad la concesión de ayudas ante la escasez de oferta y la «gran demanda» generada, primero por la crisis de las hipotecas y luego de los alquileres, con los «consiguientes desahucios».

Lo siguiente, en opinión de Marrero, debería ser la compra de promociones inacabadas, teniendo en cuenta la urgencia del asunto y los plazos que se manejan para la construcción de nueva vivienda.

La formación morada también ha hecho hincapié en que la vivienda vacacional, el nomadismo digital o la compra de propiedades por parte de extranjeros «aunque no forma parte del plan, está en el fondo del asunto»; y en que la SAREB debería formar parte del parque de vivienda pública.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha coincidido con el consejero en que las de vivienda son « políticas complejas«, y también en denunciar su ausencia en las legislaturas pasadas, en las que si se pasó de 30.000 a 17.000 demandantes no fue porque »la lista se movió« sino porque los interesados »dejaron de confiar en la administración« y desistieron de renovar sus solicitudes.

Políticas municipales

Hernández, que también es alcaldesa de Telde, ha reclamado que se extienda a todos los municipios de las islas la cogobernabilidad en materia de vivienda, para «repartir tareas y ponernos a construir y a rehabilitar o comprar en el mercado» porque los ayuntamientos, ha dicho, «tenemos suelo», por lo que «ahorramos un año en papeleo», y «al vecino tocando a la puerta».

Jorge Tomás González, del grupo Socialista, ha hecho hincapié en que en la construcción de nueva vivienda « no se puede correr más deprisa« de lo que lo está haciendo el Gobierno de Canarias, y ha añadido, a tenor de las cifras expuestas por el consejero, que »guste o no guste, lo que había antes no tiene nada que ver«.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, ha abundado en esta idea señalando que no se puede obviar « de dónde partíamos, de una política de vivienda paralizada muchos años«.

Cree que los datos de ejecución del plan en sus dos primeros años «hablan del compromiso» del ejecutivo regional en materia de vivienda a pesar de las dificultades propias de unos «procedimientos farragosos, y porque no se construye vivienda nueva de un día para otro».