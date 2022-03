El fondo estatal de ayudas ante la inflación incluirá las especificidades de Canarias

El conflicto internacional ha sido el gran protagonista de la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró este domingo en La Palma. Una jornada en la que Canarias reclamó incluir sus especificidades como Región Ultraperiférica entre las consecuencias en la declaración institucional que abordó, entre otras cuestiones, el i mpacto económico del contexto internacional. En particular, el presidente Ángel Víctor Torres ha señalado tener en cuenta la insularidad para los costes de la energía y el transporte, fundamental también para el sector primario.

El texto acordado contempla, por otro lado, la convocatoria de un equipo de trabajo a nivel nacional en el que participarán los consejeros de Economía y Hacienda, supervisados por el ministerio, para abordar medidas específicas ante un conflicto que no prevé concluir a corto plazo. Unas reuniones que se prevén que comiencen a partir de la próxima semana, junto a diversas reuniones sectoriales. Si bien los riesgos para el archipiélago no son directos, aseguró Torres, ya que las importaciones y exportaciones en relación a esos países no son significativas, como tampoco lo es el turismo, sí se teme el desboque de la inflación.

Sin embargo, el presidente canario se negó a una rebaja generalizada de los impuestos, como pedían otras comunidades autónomas o incluso las patronales canarias. El motivo, explicó, es que la medida no implicaría un abaratamiento del precio, ya que se enfrentan a una escasez de materias primas. «Si la oferta es baja y bajan los impuestos, el precio sube y encima se recaudaría menos dinero público, que repercutiría en el mantenimiento del Estado de Bienestar», apuntó.

En esta línea, el líder autonómico se mostró abierto a trabajar en medidas fiscales específicas que vayan directamente al recibo de la luz y las empresas afectadas u otras como el endeudamiento. Además, se prevén mecanismos para agilizar los fondos europeos para que «se gaste hasta el último euro posible».

Este domingo los presidentes manifestaron un acuerdo inánime en la apuesta por las energías eólica y fotovoltaica. En general, Torres contó con el respaldo de sus homólogos con respecto a impulsar un cambio de modelo hacia la autosuficiencia energética. Canarias, en concreto, presenta unas condiciones idóneas para potenciar las renovables, y si bien ya el archipiélago se muestra como un alumno aventajado, se prevé dar un nuevo impulso para que los fondos europeos restantes destinados a este sector lleguen a las islas cuanto antes.

Entre las peticiones que ha recogido el Ejecutivo ha estado también la posibilidad de un nuevo fondo covid para compensar las pérdidas económicas de los últimos meses. Entre enero y febrero, se calcula un millón menos de turistas en el archipiélago debido a la sexta ola, lo que se traduce en aproximadamente unos 1.100 millones de euros no recaudados en base al gasto medio y, por tanto, no recuperables.

De hecho, preocupa especialmente la dependencia energética de los principales mercados emisores de turistas como Reino Unido o Alemania, por ejemplo, cuya dependencia del gas ruso alcanza el 59%.

El presidente Torres ha finalizado su intervención celebrando que «los fondos europeos han sido un éxito», así como las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, como los Erte o los fondos ICO, que han contribuido a mantener a las empresas durante estos años de crisis. «Ahora toca agilizar y por tanto flexibilizar los tramites administrativos para continuar avanzando en esta senda», añadió.

En su hoja de ruta prevé para el próximo martes una nueva convocatoria del Consejo Asesor y al Plan Reactiva para explicar todas las iniciativas acordadas durante la Conferencia de Presidentes. Una reunión en la que prevé que haya «nuevas aportaciones» para comenzar a trabajar en medidas más concretas.

Unidad

El presidente canario se alinea así con la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, que al comienzo de la reunión planteó abordar en la que ha sido bautizada como la Declaración de La Palma un plan nacional en respuesta a las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana. En este sentido, el presidente del Estado ha asegurado que España ha salido con una posición reforzada de cara a una gira que iniciará por distintos países europeos para revisar el mercado energético. También ha hablado de dejar a un lado los partidismos y caminar juntos hacia propuestas que garanticen el bienestar de la ciudadanía.

A pesar de que el conflicto bélico preveía colocar en segundo plano los asuntos canarios éstos consiguieron mantener su espacio en la mesa de diálogo. También la reconstrucción de La Palma, aunque fue en la jornada anterior, durante la Comisión Mixta, cuando sus ciudadanos recibieron noticias de un nuevo impulso económico.

Gobierno y Cabildo elevaron en 40.000 euros las ayudas en materia de vivienda, una ayuda adicional de 30.000 euros para la compra de suelo en la isla o como ayuda directa, a lo que se sumarán otros 10.000 euros de ayuda directa. Cuantía que, además, complementará los 60.000 que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España.

Por otro lado, Sánchez anunció el próximo inicio de las obras de la carretera de la costa por el procedimiento de urgencia. Un titular que resaltó el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quien mostró ayer su agradecimiento por contar con la fortaleza del Estado para reconstruir la isla: «Estamos agradecidos de ser españoles y de tener tanto apoyo en tiempos difíciles».