Fernando Clavijo recibe al Lehendakari, en directo: una visita oficial para reforzar la cooperación científica
Imanol Pradales estará dos días en Canarias para firmar un convenio de I+D+i y conocer el Observatorio del Teide
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:52
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibe este jueves al lehendakari, Imanol Pradales, en el inicio de una visita oficial de dos días a las islas.
La agenda incluye la firma de un convenio de colaboración en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como un recorrido por las instalaciones del Observatorio del Teide, en Tenerife. El objetivo es estrechar la cooperación científica y tecnológica entre Euskadi y Canarias.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.