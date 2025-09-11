Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Clavijo e Imanol Pradales durante su encuenro de este jueves. C7

Fernando Clavijo recibe al Lehendakari, en directo: una visita oficial para reforzar la cooperación científica

Imanol Pradales estará dos días en Canarias para firmar un convenio de I+D+i y conocer el Observatorio del Teide

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:52

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibe este jueves al lehendakari, Imanol Pradales, en el inicio de una visita oficial de dos días a las islas.

La agenda incluye la firma de un convenio de colaboración en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como un recorrido por las instalaciones del Observatorio del Teide, en Tenerife. El objetivo es estrechar la cooperación científica y tecnológica entre Euskadi y Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  3. 3 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  4. 4 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  5. 5 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre
  6. 6 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  7. 7 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  8. 8 El Gobierno español «asume» ante la UE limitar la venta de vivienda a no residentes en Canarias
  9. 9

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fernando Clavijo recibe al Lehendakari, en directo: una visita oficial para reforzar la cooperación científica