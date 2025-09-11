Fernando Clavijo recibe al Lehendakari, en directo: una visita oficial para reforzar la cooperación científica Imanol Pradales estará dos días en Canarias para firmar un convenio de I+D+i y conocer el Observatorio del Teide

Fernando Clavijo e Imanol Pradales durante su encuenro de este jueves.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:52 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibe este jueves al lehendakari, Imanol Pradales, en el inicio de una visita oficial de dos días a las islas.

La agenda incluye la firma de un convenio de colaboración en materia de investigación, desarrollo e innovación, así como un recorrido por las instalaciones del Observatorio del Teide, en Tenerife. El objetivo es estrechar la cooperación científica y tecnológica entre Euskadi y Canarias.

Temas

lehendakari