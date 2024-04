Cómo explicar el caso Mascarillas a un niño de cinco años, según ChatGPT

En noviembre de 2022, el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, redactó un extenso dictamen de 42 páginas donde reclamaba al magistrado que instruía el caso Mascarillas la detención de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), y su amigo, el comisionista Oswaldo Lastras, diligencia que fue rechazada.

El extendo y detallado documento, al que ha tenido acceso en exclusiva CANARIAS7, describe de forma minuciosa cómo se gestó el contrato fraudulento entre la empresa de coches RR7 United y el órgano de control de la Sanidad canaria, que acabó con cuatro millones de euros perdidos y sin las mascarillas, un caso que ahora está en manos de la Fiscalía Europea.

Los periodistas de esta casa han repasado minuciosamente este extenso relato para ofrecer al lector el mejor análisis posible del complicado entramado. Las crónicas se pueden leer aquí y aquí.

Y nos hemos permitido una licencia. Hemos pedido a ChatGPT, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA), que sintetice el cerca de medio centenar de folios sobre la trama y ofrezca una explicación para un niño de cinco años. Este ha sido el resultado:

- Pregunta: Explícamelo como si fuera un niño de 5 años

- Respuesta de ChatGTP: Imagina que tienes un grupo de amigos que juegan juntos en el parque. Uno de ellos, que decide a qué juegan, elige un juego porque su mejor amigo le dice que así podrán tener más juguetes para ellos solos, aunque no sea el juego más divertido para todos. Entonces, este amigo, que decide los juegos, escucha a su mejor amigo y hacen ese plan sin decirle a nadie más, para asegurarse de que solo ellos dos obtengan más juguetes, incluso cuando eso signifique que los demás no se diviertan tanto.

En este caso, hay unas personas importantes que debían comprar máscaras para proteger a la gente, pero hicieron un plan con amigos para comprar esas máscaras a un precio muy alto, no porque las necesitaran de verdad, sino porque así podían darle dinero a un amigo que les había ayudado a elegir esas máscaras. Las reglas dicen que no deben hacer eso, porque es importante usar el dinero para ayudar a todos, no solo a sus amigos. Ahora, otras personas están tratando de averiguar todo lo que pasó para que quienes hicieron algo malo puedan aprender y no vuelva a suceder.