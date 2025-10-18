NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo Luis Campos denuncia que lo ocurrido en el Parlamento es un hecho «aberrante» basado además en mentiras que inhabilita a Goya

Sábado, 18 de octubre 2025

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Esther González, comparecieron este sábado de urgencia ante los medios de comunicación para denunciar «uno de los episodios más lamentables, aberrantes e inéditos» ocurridos en el Parlamento de Canarias, al menos en la última década.

Campos denunció que la revelación de datos altamente protegidos médicos y personales del diputado de NC-BC Yoné Caraballo por parte del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, basados además en mentiras, «inhabilita» a éste para seguir al frente del SCS o de cualquier otro cargo de las instituciones públicas. El secretario general exigió la dimisión de Goya y, de no producirse en 24 horas, reclamó su cese al presidente del Ejecutivo de CC y el PP, Fernando Clavijo.

Luis Campos y Esther González comparecieron, en la sede nacional de la organización de Las Palmas de Gran canaria, por lo sucedido ayer viernes, en la comisión de Sanidad, en la que el director del SCS utilizó datos personales y médicos de Yoné Caraballo para intentar desacreditar públicamente al diputado del grupo nacionalista progresista en la oposición.

El uso de datos personales «altamente protegidos por parte de un miembro del Gobierno para atacar a un adversario político es intolerable y puede ser constitutivo de delito», afirmó Campos. «En mis 10 años como diputado, nunca había presenciado algo semejante», denunció el también portavoz parlamentario de NC-BC.

Relató que durante la intervención de Yoné Caraballo en la comisión, quien denunciaba la crítica situación de las listas de espera sanitarias en Canarias, Goya respondió revelando información médica privada y datos sobre bajas laborales, además de verter afirmaciones falsas sobre el desempeño profesional de Caraballo.

«Lo sucedido en el día de ayer es propio de una práctica que inhabilita absolutamente» a Goya para «seguir al frente» de un cargo público, subrayó. Es, puntualizó Luis Campos, una práctica «propia del matonismo político, de intentar desde la posición de Gobierno, al utilizar datos sensibles y protegidos, coaccionar y amedrentar a quien se mete con su gestión, a quien fiscaliza la gestión pública aireando datos algunos falsos y altamente protegidos», insistió.

El «máximo responsable de proteger» los datos sanitarios de la ciudadanía canaria, según el secretario general de NC-BC, «ha vulnerado la ley y la ética pública». Campos apreció que el director del SCS debió presentar su dimisión inmediatamente después de la comisión por su «impresentable, vergonzoso y lamentable» proceder. NC exigió la dimisión de Adasat Goya. Si en 24 horas no se produce, Luis Campos trasladó la exigencia de cese al presidente y a la consejera de Sanidad, Esther Monzón.