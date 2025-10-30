El Estado pide el traslado de 100 menores asilados al Canarias 50 y reubica a otros 15 en la península Migraciones envió este miércoles cuatro oficios solicitando al Gobierno canario la autorización para asumir la custodia de 115 chicos. Hasta ayer el TS no había notificado su último auto

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ministerio de Migraciones envió este miércoles cuatro oficios solicitando al Gobierno de Canarias la guarda de un total de 115 menores migrantes no acompañados con derecho a asilo. Este paso es imprescindible para que el Estado pueda integrarlos en el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) y trasladarlos a otras comunidades. De ellos, medio centenar entrará hoy jueves en el recurso transitorio del Canarias 50, en el barrio de La Isleta, en la capital grancanaria. Y otros 50 lo harán el viernes. Además, este jueves saldrán para dos recursos diferentes en la península, cuya localización no se menciona para proteger a los menores, otros 15, trece de ellos desde El Hierro y otros dos desde el viejo acuartelamiento, señalan fuentes de Bienestar Social.

Desde el Ministerio se detalla que los oficios se remitieron ayer y no en la tarde del martes, como había anunciado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, por problemas administrativos. Entre los expedientes enviados por Canarias había algunas duplicidades y tuvieron que depurarse los listados para cotejarlos con los del Ministerio del Interior.

252 plazas disponibles para menores con asilo

Migraciones cuenta en estos momentos con 150 plazas en diferentes recursos en la península para acoger a estos niños, niñas y adolescentes con derecho a asilo. Con lo que, previsiblemente, salvo los que pidan quedarse en las islas por arraigo, como lo han hecho 45 de los 60 que permanecían hasta ayer en el Canarias 50, saldrán pronto del archipiélago. Estos 115 son los primeros de los 252 que el martes Migraciones dijo que solicitará permiso para trasladarlos a sus recursos.

El auto del Supremo da 15 días al Estado

Además, puntualizan las mismas fuentes, Migraciones aún no ha recibido el último auto del Tribunal Supremo, emitido la semana pasada, que daba la razón a Canarias por la demora en la asunción por parte del Estado de la guarda de los menores con derecho a asilo. De hecho, el Alto Tribunal da en ese auto 15 días para que todos los menores identificados como refugiados pasen al Sistema de Acogida de Protección Internacional que depende del Estado.

No obstante, como señaló ya Pilar Cancela tras la reunión interadministrativa del pasado martes, el Ministerio de Migraciones está en condiciones de asumir a los 569 menores que han identificado como asilados, aunque han creado 612 plazas. Además, han hecho lo propio con quienes, a lo largo de este tiempo, siete meses desde el primer auto del Supremo, han cumplido 18 años y pasan a la acogida de personas adultas, hasta esta semana 230 jóvenes.

Migraciones ha acogido a 350 menores migrantes de Canarias

Hasta el martes, Migraciones señalaba que había sacado a 350 menores de los centros gestionados por Canarias, a los que ahora hay que añadir los 115 que se incorporan esta semana.

Desde la Consejería de Bienestar Social celebraban este martes la disposición de plazas y abandonar el «baile de cifras» que se da entre ambas administraciones, decía la consejera, Candelaria Delgado. Aunque este miércoles algunas voces criticaban la «premura» con la que debían notificar a los chicos su salida de los centros, «de un día para otro».